壓力好大別擔心 這些紓壓方法報你知！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「紓壓方法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前七大紓壓方法。

無論是誰，生活中或多或少都會有些壓力，而面對這些壓力，每個人選擇的紓壓方法又各不相同，現在就來看看網友們都會做些什麼，來緩解肩上沈重的負擔，成功轉換心情吧！

紓壓首選「運動」爆汗又健康 網推「睡覺」、「吃美食」暫時忘卻煩惱

▲ 網友熱議7大紓壓方法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

根據網友討論發現，「運動健身」是最常被提及的紓壓方法，有人就提到說自己會選擇在下課、下班後前往健身房，做些有氧、重訓等活動，不僅釋放壓力，同時還能強身健體，還有人提到戶外的運動，如「去河濱跑跑步」、「跟朋友打球，還有伴可以一邊聊天」等，表示也都是揮灑汗水、抒發壓力的好方法。

「按摩推拿」則是被上班族大力推薦的紓壓方法，像有人就說「推油壓，壓完後真的很放鬆，一天疲勞都沒了」，雖然要花一些錢，不過經由專業的按摩師傅之手，整天的疲勞彷彿都被「推」走了。另外有部分網友則表示「睡到飽」、「當然是去吃想吃的美食」、「吃垃圾食物」等方式亦十分有效，直言只要一睡覺或吃頓好的，讓心情放鬆、滿足，任何壓力都會暫時煙消雲散，不失為一個紓壓的好方法。

而喜歡靜態活動的網友則表示「聽音樂」、「寫作畫畫」都是值得嘗試的紓壓方法，像有網友就分享「我都上youtube找輕音樂，聽得好放鬆」、「寫日記蠻有用的，寫下來有種釋放出來的感覺」。而像是「度假旅遊」也時常被提及，不過疫情當前要想出國並不容易，許多網友便紛紛分享國內景點，像是「北海岸看海景」、「東部不錯，景緻很多變」等等，提供給網友參考，可以在心情不好壓力大時去散心走走。

在壓力來臨時，難免令人喘不過氣，雖然心情會覺得沮喪低落，但也沒有關係，只要能在低谷之後找到反彈的方法，將壓力化為養分，就會有所成長。所以在下次面對壓力時，不妨參考上述網友的經驗分享，也許能有所幫助喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》