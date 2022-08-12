國旅住宿補助額度剩5成 9月中旬恐見底

交通部向行政院爭取55億預算用於國旅振興，觀光局自7月15日正式推出「悠遊國旅振興方案」至今近一個月。根據觀光局今日最新統計，自由行旅客住宿部分已補助房間數約81.5萬房，已使用補助金額約10.49億元，剛好是該項預算約21億元的一半，以目前使用效率估算，大約再過一個月、即9月中旬該項預算就會見底，欲使用的民眾得加緊腳步。

觀光局說明，截至8月12日，「悠遊國旅團體旅遊」第一階段計有2,033家旅行社辦理1萬3,051團，參團人數22萬2,813人，預登金額為3億6,043萬元。

自由行旅客住宿部分，截至111年8月12日止，已有9,788家業者通過報名，已使用補助房間數約81.5萬房，已使用補助金額約10.49億元。

在觀光遊樂業入園優惠部分，截至111年8月12日止，計有64萬3,186人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額1億5,791萬6,129元。