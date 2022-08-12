農田水利用地照舊使用應徵收或補償 農水署：一年可解

憲法法庭做成111年憲判字第14號判決，判決水利會改制規定均合憲，另外，憲法法庭也針對農田水利用地照舊使用者，要求農委會三年內要徵收或補償；農委會農水署表示，已經完成土地利用盤點，當民眾個別利益有犧牲時，會想盡辦法最小化，一年內可處理完成，屆時也會對外公布。

農水署長蔡昇甫表示，在民國109年7月10日，農田水利法修法時，就有這意思，在農田水利設施更新改善時，要取得私有土地地主的意願，包括可以承租，或取得土地利用權益書，再不行就要進行徵收，今日大法官的判決，是提醒性的宣判，要求公共利益為優先，但個別利益有犧牲時，政府要想盡辦法將其最小化，要求三年內要提出土地取得計畫。

蔡昇甫表示，農水署成立後，原本就在做這些事情，根據農水署的統計，水利會土地有34萬筆，目前私人土地照舊使用者，有2900多公頃，雖然占整體水利會土地的比例不高，但農水署依舊注重，他承諾一年內可以處理好，有些繼續承租，有些土地準備價購，有些要取得使用權利，若都沒有方法了，才會進行徵收，等處理完會盡快對外公布。