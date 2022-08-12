年輕癌友盼成立癌症藥品基金 國健署長吳昭軍：研議中

罹癌人數上升，不少年輕族群也罹癌。台灣年輕病友協會今天舉辦「青年健康論壇」，協會理事長潘怡伶指出，新藥新科技減緩副作用，讓病友有機會回歸職場，但新藥給付速度慢，期望成立「癌症用藥基金」作為健保給付前過度機制。衛福部國健署長吳昭軍說，目前研議中，將舉行專家會議，參考國外制度，並探討財務來源及運用方式。

根據國家發展委員會人口推估資料，2021年台灣死亡率已超過出生率，面臨人口流失及勞動力缺乏困境。而衛福部統計，青年勞動力人口中，癌症治療者達30萬人。潘怡伶指出，年輕病友具「低薪、低存款、商保給付額低」困境，治療後能否回歸職場也是一大考驗。

台灣年輕病友協會副執行長劉桓睿指出，根據「年輕癌友勞動力調查」 ，年輕癌友收入普遍偏低，以年收入低於五十萬為大宗；高達四成患者治療費用加上生活開支已超支，因此不少病友期望重回職場。「有人好奇為何生病不專心治療就好，其實他們是不得不回去工作。」劉桓睿指出，近五成癌友因治療副作用或揭露癌症病史無法回歸職場；重返職場者約六成收入減少達五千至兩萬元。

劉桓睿說，為了保有生產力，維繫經濟來源，年輕病友希望積極嘗試治療成效較佳、副作用較小的新治療選項。然而，調查結果顯示，七成癌友認為健保給付不夠，九成八癌友希望新型療法能夠接軌國際，納入健保。

副總統賴清德透過影片致詞，健保開辦以來，大幅改善民眾「因病而貧」的情況。近年，新藥新科技蓬勃發展，讓年輕病友有機會兼顧工作與治療。但罕見疾病、癌症等新藥花費甚鉅，如何降低病友經濟負擔、保障年輕病友勞動權益，同時兼顧健保財務永續，減少財務衝擊，需要取得平衡。他也說，期待建置「永續經營的癌症防治體系」。

衛福部健保署長李伯璋指出，青壯年罹癌人數約30.5萬人，每年花費健保四百九十七億。「所有藥物裡面，癌症藥品是花健保最多錢的。」李伯璋指出，110年癌症病患不分年齡約有80萬人，醫療花費一千三百零一億元。

針對年輕癌症病友對於新藥、新治療納保的期待，李伯璋說，商業保險補位、推動部分負擔，是健保署正推動的方向。然而，原訂前年上路的部分負擔政策，先後遇到公投、疫情等社會、政治因素，一延再延。

李伯璋說，除了部分負擔，希望藉由資訊透明化，讓民眾能夠透過商業保險補足健保給付不足。他表示，曾與衛福部長薛瑞元討論各界期待的癌症新藥基金，薛瑞元已請國健署研議。吳昭軍表示，國健署已著手研議，將針對癌症藥品基金召開專家會議，探討財源、未來如何落實等。

台灣的健保預算僅占國內生產毛額（GDP）3.8% ，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中偏低，要調整、提升費率，又須受到安全準備金、社會環境等因素影響，相當困難。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，「健保財務有限，在須考量藥物的經濟效益的前提下，怎麼樣讓病人即時用藥，同時考量經濟狀況負擔得起，非常重要。」

同時也是健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（PBRS）病友團體代表的蔡麗娟表示，癌症新藥納保平均等待時長超過兩年，即便納入健保給付，因考量財務衝擊，多採取限縮給付，後線才得使用或設有門檻。然因新藥價格昂貴，加上健保「非全有、即全無」的給付機制，病友往往面臨兩難，「好像在生與死之間做選擇。」

台灣癌症基金會參考英國制度，提出成立「台灣癌症藥品支持基金TmCDF」的政策建言，作為「獨立於健保體制之外的過渡型機制」，希望透過政府逐年編列預算，以及企業與慈善團體捐款、菸捐與酒捐、藥品給付協議（MEA）返還金等財源挹注，「在新藥納入健保之前，幫助病友早一點用藥，減低經濟負擔。」

蔡麗娟說，此機制也希望組成委員會，除了癌症病友外，也納入藥廠角色；由公正機構提供真實世界數據，則可作為日後新藥納入健保常規給付的參考，成為附加價值。