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成為精緻女孩的第一步 「這部位」除毛成首選！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
成為精緻女孩的第一步 「這部位」除毛成首選！ 圖片來源/unsplash
成為精緻女孩的第一步 「這部位」除毛成首選！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「除毛」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大除毛部位，以及六大除毛方法。

除毛一直是女孩們的熱門話題，除了擔心夏天來襲，短袖、背心讓毛毛無處可藏，也有不少人會為了追求精緻而選擇去除毛，而究竟網友關注的除毛方法有哪些，最在乎的除毛部位又為何呢？

穿比基尼不想露毛毛好尷尬 「這部位」除毛成女孩首選

▲ 網友熱議TOP5除毛部位網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5除毛部位網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於除毛部位的討論，發現「私密處」除毛獲得最高聲量，「女生私密處一定要除毛嗎?」的相關文章在討論區多次出現，可見私密處除毛是不少女孩們的煩惱，除了有網友表示「最近要去海邊，想把私密處全除」，想在穿上美美的比基尼的同時，避免毛毛露出的尷尬，另外也有不少準媽媽詢問私密處除毛的方法，好為生產做準備。

除毛部位討論聲量第二名的是「腋下」，有網友表示「（腋下除毛）夏天穿衣服比較方便」、「夏日必做腋下除毛」，另外也有民眾提出「腋下看起來髒髒的」的困擾，希望透過腋下除毛改善外觀及體味，另外，也有不少人提到本身是體毛較多，想進行「手」、「腿」、「臉部」除毛，希望追求更精緻的外貌。

雷射除毛超有感 家用除毛儀成新焦點

▲ TOP6熱門除毛方法網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP6熱門除毛方法網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著科技日新月異，除毛方式也越來越多，其中以關於除毛方法的討論中，「雷射除毛」網路聲量最高，雖然價格較高，但除毛快速且方便，就有網友留言「做完整套療程的雷射除毛就能趨近永久除毛，所以才那麼多人跑去做」；而「熱蠟除毛」同樣十分受歡迎，常被民眾拿來與雷射除毛的疼痛度做比較，有經驗的網友表示「如果怕痛，雷射會比熱蠟更痛很多喔」，但也人認為「雷射有上麻藥還能接受」、「熱蠟過的應該會覺得雷射小case」，在疼痛度上還是依個人接受度有所不同；值得注意的是，新興的除毛方法「家用除毛儀」也成為社群關注焦點，網友就分享自身經驗表示「疫情預約診所好麻煩」、「診所打要花好幾萬，乾脆買一支自己打」等，方便又不須付多次費用便成為吸引民眾購買的原因。

此外，也有人提問第一次嘗試除毛該選擇哪種方式？引來許多回應，像是「可以先試試除毛刀」，或是「除毛膏不痛，又不會給人家除到很害羞」等，網友也推薦了各種DIY除毛方法，同時提醒皮膚較敏感者要謹慎操作，並特別留意毛囊炎的風險，。

看完了網友們的分享，你是否也有心儀的除毛方法呢？今年夏天若想當個精緻女孩，除毛前務必考量自身膚質來選擇適合的方式唷！

觀看原文→https://reurl.cc/yMrxv6

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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