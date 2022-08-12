馬漢忠、馬漢敬兄妹攜手抗癌路 堅強迎生命挑戰

中央社／ 台東縣12日電

抗癌勇士「微笑小太陽」馬漢忠的妹妹馬漢敬，去年6月被診斷罹患淋巴腺癌第3期，兄妹倆人攜手抗癌，鼓勵癌友不要每天算日子，要堅強地完成生命挑戰。

周大觀文教基金會公布2022年周大觀抗癌圓夢助學金得主，共計有台東縣抗癌福音歌手馬漢敬等301名抗癌鬥士榮獲，今天在台東縣舉辦抗癌圓夢助學金捐贈活動，由馬漢敬代表所有鬥士們接受，每人獲新台幣2萬元。

國立台東大學學生馬漢敬去年6月經台東馬偕紀念醫院確定罹患「淋巴癌」第3期，馬漢敬已挺過3次手術、8次化療、20次放射線治療，以及正子、斷層造影檢查等。抗癌期間堅持不休學，希望一邊對抗癌症，一邊完成最後1年大學學業。

馬漢敬接受助學金後表示，她哥哥馬漢忠從小罹癌，原本以為神給家裡的狀況就到哥哥為止，但很奇妙神又突然給了他們家一份禮物。

她說，聽到醫生宣布時，她愣住「我很健康啊，怎麼會得癌症」，接著大哭一場，這是這輩子首次大哭，但哭過後就必須接受，經過很長的拉扯，才調適心理狀況，不調適就無法度過每一階段的療程。

她表示，當她知道罹癌時才感覺生命如此重要，希望治療好後能鼓勵其他癌症鬥士，努力對抗病魔，「不要每天去算能活多久，而是要在意當下時刻」，努力完成生命挑戰，也希望父母們在孩子得癌症時能更堅強，讓孩子能更堅強地抗癌。

今年26歲的馬漢敬，國立台東女中傑出校友、國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班應屆畢業生，大學3年期間，課業成績優異，孝順的她總是努力求學，希望透過申請獎學金幫忙減輕家中經濟負擔。

她的爸爸孫昶吾是韓國牧師、媽媽馬秋琴是台灣布農族原住民，哥哥馬漢忠是抗癌29年的畫家詩人–先後榮獲總統教育獎、全球熱生命獎章，從小被譽為「微笑小太陽」。

會中，周大觀文教基金會創辦人周進華致詞表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命等2基金面臨斷炊危機。

周進華指出，希望各界捐贈發票與周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，幫助弱勢的罹癌學生一臂之力，確保沒有任何1名罹癌學生孤獨面對癌症。

抗癌 台東

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