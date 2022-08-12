農田水利會改制合憲 農委會：繼續深化改革

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
備受矚目的農田水利法修法後，全台17個農田水利會變成公務機關，在野黨立委聲請釋憲，憲法法庭審結後12日下午3時宣判。判決結果認定水利會改制成公務機關合憲。記者黃仲裕／攝影
備受矚目的農田水利法修法後，全台17個農田水利會變成公務機關，在野黨立委聲請釋憲，憲法法庭審結後12日下午3時宣判。判決結果認定水利會改制成公務機關合憲。記者黃仲裕／攝影

憲法法庭今（12）日，就立法委員費鴻泰等38人聲請農田水利法第1條、第18條、第19條、第23條及第34條第2項規定解釋案，作成憲法法庭111 年憲判字第14號判決，判決上開規定均合憲，農委會表示，會繼續深化農田水利改革。

農委會說，農田水利會(以下稱水利會)在109年10月1日由公法人改制納入公務機關，是因為社會環境轉變，且為因應氣候變遷，政府統籌規劃水利建設及管理農業水資源，並即時處理乾旱及水患事件，以符國家整體最大公共利益；同時亦能以一致作業，處理灌溉水質污染案件，保護灌溉水質，確保全國人民食用農產品安全。

農委會表示，破除原各水利會區域限制，將全國有限之水資源，藉由提高灌區內之水資源利用效率，節省作為灌區外適作農地的灌溉水源，公平合理對待灌區內外農民

農委會說，水利會改制後其資產成立農田水利事業作業基金，專款專用於農田水利事業，政府撥充農田水利事業作業基金的農田水利建設經費，由110年的41億元，111年成長至52億元，112年更可望大幅提高至70億元。在農業灌溉用水部分，依水利法農業水權使用優先於工業水權運作，保障農民用水權益。

農委會表示，去(110)年面臨百年大旱，在政府有效調度水源下，在枯旱嚴峻的情勢下，仍能順利完成23萬6千公頃的供灌並順利收成，其餘配合支援民生用水的7萬4千公頃停灌農地，超過9成農民在1個月內即拿到停灌補償，較之以往水利會發放停灌補償金長達6個月，改制後增加行政效率。

此外，在農田水利防災方面，於汛期前透過圳路清淤及閘門檢查，確保水路通暢及設施功能正常，並經公開招標，訂有開口合約，遇有水圳需用機具進行清疏工作時，可隨時請廠商前往處理，111年度清淤量達8萬5千立方公尺，較改制前年度清淤量7萬立方公尺，高出21%，同時農田水利署(以下稱農水署)各管理處亦經公開招標訂定開口合約即時處置災害緊急狀況。

農委會表示，農田水利行政已屬政府整體施政一環，更受民意機關乃至全體國民監督，各項農田水利改制成效陸續呈現，未來將持續深化改革，期盼各界繼續支持農田水利改革工作。

農委會 農民 農田水利會

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