黑鷹直升機30趟次 雪霸油婆蘭山屋完成吊掛開始組裝

雪霸國家公園管理處規畫8、9月間在油婆蘭及瓢簞營地興建避難山屋各1座，希望提升園區登山服務品質。其中，油婆蘭避難山屋8月5日完成吊掛，施工廠商已開始組裝，預計8月31日完成，9月起將展開瓢簞避難山屋的吊掛及組裝作業。雪霸管理處指出，油婆蘭山屋組裝施工期間，將暫停山友申請使用營地，待完工驗收後再公告開放。

雪霸國家公園管理處指出，雪霸處配合山林開放及便民服務政策，檢視轄區登山步道現況，優先選在雪劍、志佳陽2條登山路線上興建油婆蘭、瓢簞避難山屋，每座山屋可容納約15床舖位，在強風豪雨時提供山友一處可靠的庇護之地。

雪霸處表示，配合內政部空中勤務總隊吊掛訓練期程，油婆蘭山屋在8月1日至5日以黑鷹直升機展開吊掛作業共30趟次，運載總重約25噸。這次吊掛能順利安全，除空中勤務總隊協助，也特別感謝陸軍航空特戰指揮部協助派員至汶水，提供雪霸處員工及組裝承商作業人員專業訓練。

油婆蘭避難山屋吊掛完成後，廠商隨即展開組裝，預計8月31日完工，油婆蘭營地於山屋組裝作業期間，為工程及遊客安全，重申營地將暫停山友申請使用，等完工驗收後再行公告開放。第二階段瓢簞避難山屋也將配合空勤總隊吊掛訓練期程，規畫9月1日起吊掛。