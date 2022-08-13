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香蕉抹鹽後再吃更帶出風味 這方法拌優格也很搭
香蕉不只好取得，且吃起來相當方便，還有香甜的滋味及豐富的營養素，廣受各地不分男女老幼的歡迎。最近日本網友，就分享了能讓香蕉更為美味的品嚐方式。
根據日本媒體「Tokyo Bargain Mania」報導，日本香蕉販售商「香蕉國王 甘熟王」在官網指出，香蕉含有大量的鉀元素，還有維他命B群、C群、鎂元素、食物纖維等營養在，不僅對消化有幫助，更能防止中暑、熱衰竭等夏季疾病。
而像是西瓜一樣，香蕉先抹鹽之後再品嚐，更能激發出香甜的滋味。儘管對不習慣的人而言，第一口吃到鹽可能會有「嗯？」的錯亂感，但只要持續吃下去，就會發現香蕉本身的風味，透過加鹽的動作更加昇華。
另外，還有將香蕉和鹽製成「鹽優格香蕉」的品嚐方式。具體食譜如下：
1.將250克的優格和1/4湯匙的鹽拌在一起。
2.將香蕉切成1公分左右的厚度，和1拌在一起即完成。
由於鹽味和優格意外相搭的關係，使得這優格吃起來格外爽口，平常拿來作為點心，或者食慾不振時品嚐都非常推薦。
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