聯合報摘文創產業新聞報導獎 寫在地創生行動家的故事
「2022文創產業新聞報導獎」今天揭曉得獎名單，聯合報以《在地文化創生行動家群像》作品奪得平面及網路新聞報導獎，將於8月20日頒獎。
聯合報去年也勇奪文創產業新聞報導獎，今年推出《在地文化創生行動家群像》報導，由記者鄭朝陽、王燕華、朱冠諭、賴香珊、胡蓬生、徐如宜、劉星君、郭政芬、蔡容喬等人執筆，深入採寫台灣有一群人看見在地創生的需要，憑藉對鄉土的熱情、實現自我的使命感，即使在資源貧瘠的情況下，仍默默駐守在地，用他們的專業和熱情，一點一滴改變現狀，讓在地逐漸開出文化創意的芬芳花朵。
每位地方創生行動者的故事都令人激賞，完整作品內容刊登於聯合報數位版「青春留鄉」專欄https://vip.udn.com/vip/index。
主辦單位、中華新聞記者協會理事長袁天明表示，國內文創產業發展的良窳，有賴產、官、學的通力合作，但最重要的力量仍然要靠政府的決心與推動，過去兩年多來，台灣受到新冠肺炎疫情的影響，國內文創產業發展不如理想，冀望今年的發展能夠扭轉乾坤，媒體的報導成為文創產業的助力。
今年文創產業新聞報導獎共選出平面及網路媒體類3名，廣播類5名，電視類7名。
平面及網路新聞報導獎
（一）聯合報 鄭朝陽、王燕華、朱冠諭、賴香珊、胡蓬生、徐如宜、劉星君、郭政芬、蔡容喬，得獎作品《在地文化創生行動家群像》
（二）中央通訊社 趙靜瑜，得獎作品《修復師的奇幻之旅》
（三）今周刊 蔡佳玲，得獎作品《斜槓藝術家》
電視新聞報導獎
（一）鏡電視新聞台 林乃絹、葉怡瑩、吳宜靜、柯閎騫、林德熙、黃柏崴、蘇弘杰、吳宗哲，得獎作品《以海之名 造一座里海島國》
（二）民間全民電視公司 劉燕美、徐景明，得獎作品《菱角殼係金耶》
（三）三立新聞台 張漢軒、邱子玲、林明達，得獎作品《部落 新力．心力 花東原鄉創生路》
（四）客家電視台 黃小琪，得獎作品《客青來挺手》系列報導
（五）財團法人公共電視文化事業基金會 陳佳利、陳添寶，得獎作品《負碳木築構未來》
（六）壹傳媒電視廣播股份有限公司 王欣怡、李宜庭、陳文枋、羅立芸、柯家傑，得獎作品《偏鄉創生．翻轉之路》
（七）聯利媒體股份有限公司(此刻影像 好思特創意有限公司) 陳文政、陳希倫、田育志、陳啟仁、屠潔，得獎作品《臺東慢漫遊》
廣播新聞報導獎
（一）國立教育廣播電臺臺北總臺徐德芳，得獎作品《老街文創，風華轉身》
（二）內政部警政署警察廣播電臺高雄分臺魏晶妮，得獎作品《古蹟型不行？》
（三）國立教育廣播電臺高雄分臺劉怡彣、林祺宏、董麗琴、胡美足，得獎作品《循著香味找到家的依歸 珍藏精功滇緬味》
（四）內政部警政署警察廣播電臺吳宇軒、劉虹鈺，得獎作品《發聲什麼事》專題系列報導
（五）國立教育廣播電臺臺東分臺詹凱雯、呂宜臻，得獎作品《綠色環保傳承倫理香火》
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