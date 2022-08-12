聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市加碼國旅補助4千萬元 預創1.5億觀光產值

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
觀新處4000萬元的追加預算經市議會審議通過，預估可補助6萬人次，帶來近1億5000萬元的觀光產值，圖為檜意森活村一景。圖／嘉義市政府提供
觀新處4000萬元的追加預算經市議會審議通過，預估可補助6萬人次，帶來近1億5000萬元的觀光產值，圖為檜意森活村一景。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今年配合交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼提出團體旅遊補助共4000萬元的追加預算，今天經市議會審議通過；市府觀新處表示，預估可補助6萬人次至嘉義市旅遊，帶來近1.5億元的觀光產值。

今天市議會審議市府追加預算，當中觀光新聞處提出4000萬元追加預算，市議員蔡文旭質疑，去年2000萬元，今年為何多編1倍到4000萬元，去年疫情還比今年嚴重，是否因為今年要選舉所以「大撒幣」？

觀光新聞處長張婉芬說，今年疫情仍然嚴峻，今年中央推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，活動自7月15日正式上路，嘉義市第一波補助款3000萬元，2周的時間使用率就超過8成，市府已於上周行文交通部觀光局申請第二波補助款3000萬元。

她表示，因為9月以後會進入淡季，希望這樣的補助方案能讓旅宿業、餐飲業者等觀光產業能持續振興，本次補助對象主要是旅行社業者，每團至少15人以上，每團補助2萬元，行程規劃必須是嘉義市2天1夜以上的行程，並安排嘉義市合法旅宿住宿1晚，及午餐或晚餐（擇一）在嘉義市用餐，每家旅行社補助上限為20團。

蔡文旭對補助倍數有些微詞，不過，仍照案通過，希望觀新處認真做。

張婉芬表示，相關預算經市議會審議通過，後續完成相關行政程序，將另行公告補助計畫內容及實施期程，因補助經費有限，會依提出申請的順序排序，至經費用罄為止。參考過去經驗，每團實際出團人數約30人，預估可補助6萬人次至嘉義市旅遊，帶來近1億5000萬元的觀光產值。

市長黃敏惠表示，2020年配合交通部觀光局安心旅遊專案，2波加碼合計投入4500萬元，受到廣大的回響，加碼期間嘉義市旅館整體住宿率達到7成，去年搭配中央振興五倍券商機，推出總經費2000萬元團體旅遊補助預算，創造近億元的觀光產值，今年再推出4000萬元團體旅遊補助預算，近3年旅遊補助累計達1億500萬元，希望再次創造旅遊熱潮，讓全國旅遊市場聚焦嘉義市。

嘉義市議會今天審議市府追加預算，全案通過。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會今天審議市府追加預算，全案通過。記者李宗祐／攝影

嘉義 交通部

延伸閱讀

國旅換車需求旺 和泰車股價僅小跌、守穩600元

嘉市去年前瞻預算執行率63% 市府曝關鍵在這建設

嘉市七彩主題遊程 以豐富色彩規畫心中美麗旅程

嘉市淹水遭指市府執行力差 黃敏惠：同仁努力不應被漠視

相關新聞

陸禁農漁產 陳吉仲赴台南信心喊話

大陸暫停石斑等台灣漁產及文旦等水果輸入，農委會主委陳吉仲昨到將軍區參加台南智慧水產加工及物流運籌中心動土典禮，並到麻豆區...

國旅住宿補助額度剩5成 9月中旬恐見底

交通部向行政院爭取55億預算用於國旅振興，觀光局自7月15日正式推出「悠遊國旅振興方案」至今近一個月。根據觀光局今日最新...

禁用台灣為名 2025年同志大遊行沉痛棄辦

台灣去年取得2025年世界同志遊行申辦權，但「高雄同志大遊行」臉書粉專今午發布聲明表示，因為對方不同意活動以Taiwan...

非聽不可／逆轉更年期，骨鬆存骨本從現在起

主講：中國醫藥大學附設醫院

健康你我他／頂樓休閒熱昏 改在一樓作息

我家是一棟四樓的透天厝，每層樓前後各有一間房，二、三樓是我們夫妻與三個孩子的臥房，四樓則是書房和起居室。自從搬進此間房屋...

愛肝達人站／整天想睡覺 是肝不好嗎？

病人：「我整天都想睡覺，外面說我有脂肪肝，是肝不好引起的嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。