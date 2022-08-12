嘉義市加碼國旅補助4千萬元 預創1.5億觀光產值

嘉義市政府今年配合交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼提出團體旅遊補助共4000萬元的追加預算，今天經市議會審議通過；市府觀新處表示，預估可補助6萬人次至嘉義市旅遊，帶來近1.5億元的觀光產值。

今天市議會審議市府追加預算，當中觀光新聞處提出4000萬元追加預算，市議員蔡文旭質疑，去年2000萬元，今年為何多編1倍到4000萬元，去年疫情還比今年嚴重，是否因為今年要選舉所以「大撒幣」？

觀光新聞處長張婉芬說，今年疫情仍然嚴峻，今年中央推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，活動自7月15日正式上路，嘉義市第一波補助款3000萬元，2周的時間使用率就超過8成，市府已於上周行文交通部觀光局申請第二波補助款3000萬元。

她表示，因為9月以後會進入淡季，希望這樣的補助方案能讓旅宿業、餐飲業者等觀光產業能持續振興，本次補助對象主要是旅行社業者，每團至少15人以上，每團補助2萬元，行程規劃必須是嘉義市2天1夜以上的行程，並安排嘉義市合法旅宿住宿1晚，及午餐或晚餐（擇一）在嘉義市用餐，每家旅行社補助上限為20團。

蔡文旭對補助倍數有些微詞，不過，仍照案通過，希望觀新處認真做。

張婉芬表示，相關預算經市議會審議通過，後續完成相關行政程序，將另行公告補助計畫內容及實施期程，因補助經費有限，會依提出申請的順序排序，至經費用罄為止。參考過去經驗，每團實際出團人數約30人，預估可補助6萬人次至嘉義市旅遊，帶來近1億5000萬元的觀光產值。