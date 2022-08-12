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她長新冠咳不停 新營醫院中醫治癒教「這樣保健」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部新營醫院發表中醫治療長新冠後遺症成果，說明案例治療過程。圖／院方提供
衛福部新營醫院發表中醫治療長新冠後遺症成果，說明案例治療過程。圖／院方提供

衛福部新營醫院今天發表「中醫治療新冠後遺症」成果，詳細說明5名成功案例相關症狀與治療過程，其中53歲蕭小姐以清冠一號治療後症狀緩解、快篩也呈陰性，但依舊咳嗽不停，開立中醫處方治療、終於完全康復。

新營醫院中醫科過去三個月治療新冠患者1000多人，5月407、6月639、7月232人。

中醫師郭俊佑表示，美國CDC估計，全國新冠感染者13.3%出現後遺症持續超過1個月，2.5%持續3個月以上。近來國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症，甚至無症狀的新冠患者，都可能留下長期疲倦、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、記憶力減退等長期持續症狀。

郭俊佑表示，這些後遺症可長達幾周到幾個月甚至幾年，假如症狀持續超過1個月可稱作長新冠。新營醫院開設中醫防疫門診，臨床接觸新冠患者症狀，與美國CDC公部的狀況類似。

他說，目前新冠病毒感染者症狀多屬風熱夾濕，會出現咽痛、咳嗽、痰多、頭痛、身痛、發燒、鼻涕、鼻塞、腹瀉等，風熱為「陽邪、易耗氣傷津」，無論是中醫或西醫治療，感染過後都一樣會有疲倦、口渴、咽乾等症狀表現。

目前預防的最好方法是施打疫苗、確診後盡早就醫，都可降低長新冠機率；如有疲倦症狀，建議攝取富含纖維質的穀物如全麥、糙米、燕麥等及富含維生素B，能促進能量代謝並且能維持穩定血糖；有腦霧症狀，可以攝取富含omega3的食物如秋刀魚、鯖魚等以補充大腦所需的優質脂質及能減輕全身發炎反應。

攝取富含維生素B群以及葉酸如深色蔬菜、堅果、藻類，能促進大腦神經修復；有肌肉痠痛症狀，則需攝取足量的蛋白質；頭痛者要注意水份電解質的攝取，並避免刺激性食物如巧克力、起司、酒精等食物。另外搭配輕中度的有氧運動可以幫助心肺功能恢復。

郭俊佑推薦中醫的古老養生氣功八段錦，雖只簡單的八種動作，但研究發現對失眠、高血壓、焦慮等有療效，對於痰濕、陰虛、陽虛的體質都有改善的效果，對於新冠病毒產生的眾多後遺症如疲倦、喘咳、胸悶、心悸、耐力下降、腦霧、焦慮等症狀都有不錯的療效。

衛福部新營醫院發表中醫治療長新冠後遺症成果，說明案例治療過程。圖／院方提供
衛福部新營醫院發表中醫治療長新冠後遺症成果，說明案例治療過程。圖／院方提供

中醫 患者 咳嗽

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