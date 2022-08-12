男罹患罕見十二指腸癌 駐診苗醫醫師在地完成手術

50多歲陳姓男子因腹痛至衛福部苗栗醫院求診，醫師詢問病史發現該他近期尿液呈深黃茶色且食慾不佳，透過電腦斷層及核磁共振檢查，發現男子的十二指腸與胰臟頭交界處有個約4公分大腫瘤，經施行胰頭十二指腸切除手術恢復良好並康復返家，病理報告出爐後確定為罕見的十二指腸癌。

苗栗醫院外科醫師高浩偉指出，位在胰臟頭附近的腫瘤，因生長位置可能壓迫膽道造成阻塞，進而產生黃疸，皮膚變黃、尿液呈茶色、皮膚搔癢或灰白色糞便等情形；其他相關症狀包含腹痛、腹脹、食慾及體重下降等，常見造成膽道阻塞的腫瘤分別為胰臟頭癌、遠端膽道癌、壺腹癌及十二指腸癌，統稱為壺腹周圍癌。

高浩偉表示，這些腫瘤如果沒有遠端轉移，外科手術切除仍是最有效的治療方法，但 因腫瘤位在消化道中心位置，進行手術時需切除胰臟頭部、膽管、膽囊、一部份胃及小腸，切除後還需要重建消化道功能，算是一般外科中最複雜的手術之一。但隨醫學進步，此類手術相關的死亡率及併發症下降許多，風險降低、安全性更高，提醒民眾，若是有相關症狀應盡早就醫，不可輕忽，以免錯失黃金治療期。

苗栗醫院院長李明輝表示，以往病患如需接受胰頭十二指腸切除手術等較複雜的手術，需轉診醫學中心治療，此次醫學中心林口長庚醫院駐診苗醫的外科主治醫師高浩偉不僅及時揪出罕見的十二指腸癌，並讓鄉親就近在苗醫順利完成複雜的胰頭十二指腸切除術，避免遠赴外縣市就醫和照護的不便，患者和家屬都高度肯定與感謝。