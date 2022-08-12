旗津燈塔整修完成 下月開放晚上可賞高雄港夜景

高雄旗津燈塔是國內唯一一座白色八角形磚造燈塔，百年來指引無數商船進出港口，為改善整體環境，去年封閉啟動修復工程。立委賴瑞隆會同交通部觀光局、台灣港務公司等單位人員會勘，確定下月（9月）對外開放，夜間也能居高臨下欣賞高雄港美景。

立委賴瑞隆昨邀交通部觀光局、交通部航港局、台灣港務公司、高雄港區土地開發公司、軍備局及高市觀光局、文化局等單位人員視察工程，眾人會勘後確認，燈塔修復、周邊設施、夜間步道照明及植栽等工程達標，預計今年9月將正式對外開放。

交通部航港局指出，高雄燈塔修復工程包含海景輕食區、步道區、輕食廣場區、燈塔空間整理、公共廁所、停車位等範圍，未來輕食服務區及文創販賣委由高雄港區土地開發公司經營，設置於燈塔下方兩間房舍，提供更便捷的飲食及購置紀念品服務。

賴瑞隆說，旗後山土地分屬航港局、軍備局、文化局及觀光局等單位，應在開放前完成巡查及維護，另建議土開公司協助設置手機導覽系統，提升遊客瞭解高雄燈塔文化及旗津歷史。下月開放後，民眾將可夜遊高雄燈塔，登高欣賞西灣夕照、高雄港景及旗津沙灘三大美景。