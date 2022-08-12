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近40廠廚餘共同蒸煮中心設在哪？ 有3種地目可選擇

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會推廚餘共同蒸煮，日前修正作業要點，正式將養豬濕式原料共同蒸煮處理場所從自用，申請變更後，可變更為可共同使用。圖為全順豬場設廚餘共同蒸煮中心。記者彭宣雅／攝影
農委會推廚餘共同蒸煮，日前修正作業要點，正式將養豬濕式原料共同蒸煮處理場所從自用，申請變更後，可變更為可共同使用。圖為全順豬場設廚餘共同蒸煮中心。記者彭宣雅／攝影

農委會廚餘共同蒸煮，日前修正「非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫審查作業要點」，正式將養豬濕式原料共同蒸煮處理場所（廚餘共同蒸煮場）從自用（養豬場自己使用），申請變更後，可變更為可共同使用。

廚餘養豬一直是非洲豬瘟防疫很大壓力，農委會擬推動廚餘共同蒸煮中心，卻遭豬農反對認為沒配套，環保署也持保留態度；農委會主委陳吉仲日前表示，廚餘絕對要蒸煮，現在是做動態調整，只要廚餘經過蒸煮幾小時就是安全的，但擔心少數沒有蒸煮，因此推共同蒸煮，是雙贏政策，環保署也很樂意協助。

環保署督察總隊隊長李健育表示，若廚餘共同蒸煮設施是農業設施使用原來農業用地；若是飼料廠可在工業用地上，另外第三種就是轉成環保用地；根據統計，目前廚餘養豬有425場（都在199頭以上），在養量30萬頭豬，要全數涵蓋，需要30至40廠廚餘共同蒸煮場。

環保署督察總隊技監林左祥表示，現在是農牧用地，共同蒸煮場要做地目變更，做為特定目的事業使用或是環保用地，首先要與縣市環保局洽商，若同意租用也可行；前提是蒸煮場操作由業者自行處理，如飼料摻配，會比較符合營養價值；環保用地要考慮有沒有環評的問題，如果能夠克服，環保局也同意出借，這樣就可以使用。

他表示，以目前的情況來看，如果養豬業者本身現有的設施，轉型共同蒸煮設施是最快的方式，如果要用廢棄的豬舍轉為共同蒸煮場也可行，至於時間需要綜合評估，比較時間快慢、相關要克服的問題才能決擇。

農委會畜牧處副處長江文全表示，現在幾個縣市正在談，台中的共同蒸煮場在環保用地旁邊，有兩個縣市的用地，預計在養豬場旁邊，但未來要看地方整合狀況與意願，廚餘共同蒸煮場仍要考慮鄰避設施的考量，若不適合的地方，要就個案評估，廠址設立，地目仍需要考慮一般法規的規定，比如地方自治條例。

全順豬場劉嘉順表示，一頭豬每天消化5到10公斤，3000頭豬一天可消化30公噸廚餘，可節省養豬成本。

農委會推廚餘共同蒸煮，日前修正作業要點，正式將養豬濕式原料共同蒸煮處理場所從自用，申請變更後，可變更為可共同使用。圖為全順豬場設廚餘共同蒸煮中心。記者彭宣雅／攝影
農委會推廚餘共同蒸煮，日前修正作業要點，正式將養豬濕式原料共同蒸煮處理場所從自用，申請變更後，可變更為可共同使用。圖為全順豬場設廚餘共同蒸煮中心。記者彭宣雅／攝影

廚餘 農委會 環保署

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