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30歲女前牙無法正常咬合 經3個月隱形矯正獲重生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台北慈濟醫院牙科醫師江宜庭表示，開始隱形牙套的療程前，醫師會先評估其骨骼、臉型與牙齒等資料，再透過數位掃描紀錄口腔所有齒列，取代傳統印模，再製作出客製化牙套。圖／慈濟醫院提供
台北慈濟醫院牙科醫師江宜庭表示，開始隱形牙套的療程前，醫師會先評估其骨骼、臉型與牙齒等資料，再透過數位掃描紀錄口腔所有齒列，取代傳統印模，再製作出客製化牙套。圖／慈濟醫院提供

現代人越來越重視牙齒的健康與美觀，台北慈濟醫院表示，日前一位30歲的顏小姐因前牙無法正常咬合，至牙科醫師江宜庭門診做隱形矯正，療程進展至3個月，顏小姐的前牙已能順利合上，並持續積極配合後續治療。

傳統金屬矯正器因線材，導致口腔黏膜受傷疼痛與難以清潔等問題，隱形矯正的出現，也讓民眾更願意接受矯正治療，美觀之餘也大幅降低牙齒移動的痠軟疼痛，近年民眾尋求牙齒隱形矯正的比例也逐年攀升。

江宜庭表示，開始隱形牙套的療程前，醫師會先評估其骨骼、臉型與牙齒等資料，再透過數位掃描紀錄口腔所有齒列，取代傳統印模，再製作出客製化牙套。每副牙套平均使牙齒移動約0.25mm，受力適中，療程中可以大幅減低牙齒矯正的痠軟不適，透過牙套的調整更換，矯正後的牙齒也不容易產生鬆動的情形。

矯正治療上，醫師會輔以樹脂材質製作的附件來拉動牙齒，讓牙齒能漸漸位移至所設定的目標位置，每次回診也會視個案進行附件上的微調，讓整體療程能夠更有效率。然而在每次的牙套替換時，部分病患會產生口水分泌增多的現象，或是感受到些微的異物感，這些情況都會在一、兩日內適應。

此外，江宜庭提到，隱形矯正除了能夠治療各類型的咬合異常外，針對外貌也能改善下巴後縮的狀況。在臨床實務上也常用於假牙治療前，將齒列排整齊，讓製作出的假牙更加符合力學及耐用。

江宜庭提醒，隱形牙套的清潔極為便利，飯前將其脫下，飯後仔細清潔口腔後再戴回，牙套則須每日進行簡單清潔，用牙刷沾以清水輕刷牙套內外表面。配戴隱形牙套療程期間時，口腔清潔方式和平時相同，牙刷、牙線皆可正常使用，而牙套清潔上得仔細輕柔，以維持口腔衛生。

牙齒 醫師

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