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1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。圖／亞大醫院提供
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。圖／亞大醫院提供

台中33歲粉領族原本長髮烏黑、髮質細軟，閨蜜稱讚「細髮女生會好命」，沒想到近來趕工作業績報告，每天只睡4個小時、三餐不回定，髮際線變寬，每天起床枕頭幾十根掉髮，讓她心驚，擔心禿頭，幸好就醫後對症治療，並改變作息，才得以改善。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹建議，「女生頭髮越細越好命」可能是禿頭前兆，測試掉髮可用手指梳髮，或早晨起床時檢查枕頭，若有3到5根落髮就要注意，避免使用不明的健髮藥物，應諮詢專業醫師意見才能對症下藥，救「髮」圖強。

方心禹說明，掉髮是門診經常遇到的問題，且有年輕化趨勢，不少民眾發現髮量日益減少、髮質越來越細軟、髮際明顯後退或變寬，甚至出現塊狀禿髮時，都會十分焦慮，憂心會影響到自身外貌與信心。

這名粉領族表示，她近日洗完頭髮常會看到排水孔糾結一小撮頭髮，吹完頭髮後，也會發現梳子上沾上幾十根髮絲，有時手指撥弄頭髮，更會順手拉下好幾根，讓她十分焦慮，擔心身體出了狀況。

這名粉領族指出，經醫師問診，才發現原來最近幾個星期她為了趕業績報告，每天都只睡4個小時，壓力大到讓她三餐也不固定，於是醫師建議先調整作息及飲食，若狀況未改善，會再安排抽血檢查。

方心禹指出，年輕族群掉髮人數案例漸增，多半與生活壓力大、睡眠時間不足、減重過度爆瘦及自身免疫疾病有關，部分患者則是體內欠缺鐵、鋅等營養素，這類患者可透過抽血檢驗，另外有部分患者則與感染性疾病、荷爾蒙失調或化療有關。

方心禹提醒，民間俗稱「女生頭髮越細越好命」，其實不然，如果發現頭髮開始變得更細且容易斷裂，且每日掉髮量增加，可能是禿頭前兆，應該要提高警覺，並諮詢專業醫師意見才能對症下藥，以免狀況持續惡化無法逆轉。

醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。圖／亞大醫院提供
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。圖／亞大醫院提供

頭髮 掉髮 醫師

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