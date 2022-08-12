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米雷颱風離台灣愈來愈遠 周末午後降雨熱區曝
中央氣象局說，今天到周末台灣各地天氣型態類似，上午全台各地多雲到晴，午後午後桃園以北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，而中南部地區及其他山區要注意局部大雨發生。
氣象局預報員謝佩芸說，今天起到周末的天氣型態相似，都是上午炎熱、午後雷雨的天氣；米雷颱風在今天凌晨生成，持續朝日本移動，離台灣愈來愈遠，對全台天氣皆無影響。
謝佩芸說，台灣位於太平洋高壓西側，受到高壓影響，上午全台都是晴朗天氣，中午前後溫度會偏高，可達32至35度；花東縱谷及宜蘭河谷、大台北盆地留意36度高溫。
謝佩芸說，午後要注意雷雨發生，包括中南部平地、桃園以北平地及各地山區，到了晚上雨勢會趨緩，另外，西半部沿海清晨時要留意零星降雨。
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