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夏天飲品需慎選 避免攝取高熱量又喝超標細菌
炎炎夏日讓人受不了，許多人手搖飲不離身，不過有教授提醒夏季喝飲料確實很多陷阱，原因在於大家容易忽略2件事，宅在冷氣房不知不覺攝取過多糖分熱量，其次是製作飲料的原料和器械可能消毒不完整，造成生菌數超標，喝下比馬桶更多的細菌。
中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，夏季飲料陷阱多，第一是糖分，因為夏天常常宅在冷氣房內，身體會有「非夏天」錯覺，不知不覺會過量攝取熱量，其次就是生菌數超標問題。
飲料生菌數超標除了反應出配製飲料的SOP發生問題之外，也還可能包括原料和器械消毒是否完整都可能有疑慮。
招名威指出，目前會被檢出的衛生標準包括「沙門氏桿菌」和「腸桿菌」，腸桿菌標準為10 CFU/mL。因此若喝700毫升含糖飲料，等於至少喝7000CFU細菌，而馬桶每單位CFU是1400左右。
招名威說，雖然7000CFU這個數字不是誇張多，但食品中細菌生長非常快速，微生物只要條件充足，就會呈現爆炸性成長，每12至15分鐘就能分裂1次，8小時分裂的數到100萬個。
「要慎選飲品」招名威提醒，萬一飲料細菌數購買時就已經超標，加上沒立即喝完放了一段時間細菌數暴增，容易引發食物中毒。
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