咖啡因阻礙鈣、鐵吸收 醫籲：青少年、孩童避免攝取

衛福部食藥署宣布明年元旦起，現場調製的飲料只要含咖啡因，須標示咖啡因含量，標示紅、黃、綠三色。以健康成人為例，標示紅色的飲品每日上限為一杯、黃色則不超過兩杯、綠色上限為三杯。台中慈濟醫院提醒，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取。

咖啡因是一種能刺激中樞神經的興奮劑，醫學臨床較常用於複方配藥治療頭痛；而過量使用會引發心悸、頭痛、焦慮、失眠、頻尿等症狀。

台中慈濟醫院家醫科醫師李宜軒表示，長期大量使用會有依賴成癮風險，不宜突然停用，以避免戒斷症狀。適量攝取，對身體還是有好處，若有相關疑慮建議就醫諮詢。

國健署建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。台中慈濟醫院營養師顏慧菁補充，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，建議尚在發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取，以免影響生長。

不少人為了考試或工作，購買市售能量飲料提神，卻忽略能量飲能提神的關鍵成份就是「咖啡因」。

李宜軒提醒，每日的咖啡因攝取量，不能只參考現調飲品的紅黃綠燈，還要注意包裝飲品上的咖啡因含量標示，如能量飲、可樂都是常被忽略的咖啡因飲品。而巧克力、咖啡相關製品及止痛藥等也含有咖啡因，卻不在食藥署標示範圍內。