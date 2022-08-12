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屏東南國漫讀節8/27起跑蔣勳、龍應台等重磅文化人雲集

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日在屏東總圖起跑，首日講座陣容，邀請作家蔣勳以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，展開一場跨世代的朗讀與彈唱。圖／屏東縣府文化處提供
2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日在屏東總圖起跑，首日講座陣容，邀請作家蔣勳以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，展開一場跨世代的朗讀與彈唱。圖／屏東縣府文化處提供

2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日在屏東總圖起跑，邀集作家蔣勳、裴偉、郝明義、龍應台、詹偉雄及演員温昇豪、金曲獎最佳作詞人葛大為、節目主持人王浩一等近百位文化人齊聚，從文學、戲劇、音樂延伸到屏東在地百工百業，連續3個月、超過50場講座及展演、藍皮之旅、走讀與市集接力登場。

文化處指出，今年南國漫讀節主視覺設計，邀請台灣首位葛萊美獎得主李政瀚操刀設計，呈現與以往不同國際感。以書本、多元顏色，巧妙隱喻屏東的山海景象，更呈現每一次翻開書本，就如同開啟一次宇宙的概念。

文化處表示，屏東是物產豐饒的所在之地，看到各行各業縮影，不僅是屏東的特色，也是屏東的文化。邁入第4屆的南國漫讀節，主要系列之一「南國讀力．異想世界」集結國內知名作家、導演、金曲歌手等跨領域名人，從各領域的創作出發，帶領讀者開啟腦中多重宇宙。

系列之二「大武山下 百工百讀」串連屏東的可可、咖啡、醬油、海洋等多樣的產業文化，除由作家龍應台以著作《大武山下》為基底，邀集不同行業的人，以自己的鄉音朗讀，呈現文學在屏東無所不在；另外，在地職人也將化身說書人，分享南國多元風土與風味。

開幕首日講座陣容，8月27日作家蔣勳以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，蔣勳將從人類最早的詩歌吟唱談起，連《詩經》也是民間歌謠，並現場彈唱、朗讀「願」，是一場跨世代的朗讀與彈唱。同日還有《鏡文學》社長裴偉以剛出版的新書為題，從新聞聊到美食，而作家廖玉蕙、高翊峯也有精彩的分享。

屏東總圖戶外廣場，將有「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」，前太陽劇團團員張逸軍與民謠進鄉團的跨界表演，以及新生代歌手李友廷的演出。

8月28日邀請大塊文化董事長郝明義、屏東縣長潘孟安，以「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」為題的對談，從文化與地域的角度出發，呈現台灣當代的閱讀風景。而作家甘耀明及徐振輔也會舉辦講座，最後由金曲新人壞特?te、陳思函壓軸演出。

漫讀節持續到12月，講者陣容將陸續公佈，相關場次訊息請上屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先上https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170網站報名。

2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日在屏東總圖起跑，連續3個月、超過50場講座及展演、藍皮之旅、走讀與市集接力登場。圖／屏東縣府文化處提供
2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日在屏東總圖起跑，連續3個月、超過50場講座及展演、藍皮之旅、走讀與市集接力登場。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 南國漫讀節 蔣勳

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