輕颱米雷將侵日 彭啟明：未來一周無新的顯著颱風生成

米雷颱風今天凌晨2時生成。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，米雷颱風生成，往日本走，對台灣沒影響。近期都維持類似天氣，午後有局部雷陣雨，未來一周無新的顯著颱風生成。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天凌晨在日本南方海面的熱帶性低氣壓，發展增強為今年第8號颱風米雷，未來移動路徑將往北轉東北移動，明天就會接近日本關東地區一帶，過程中持續遠離台灣，因此不會帶來影響。

歐宗學說，而今天台灣附近的大氣環境依舊處在太平洋高壓勢力邊緣，微弱的偏南風環境下，各地的天氣型態都是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨，西半部對流雲系發展狀況會比東半部明顯，而中南部的影響又會比北部來得更大，有局部短時強降雨發生機會。

氣溫方面，他說，同樣明顯偏高，各地高溫普遍33-35度，而在大台北、東半部、中南部部分內陸通風較差的地區，仍然有36度以上高溫發生的機率。

歐宗學說，周末到下周前中期，依目前預報來看，仍然沒有明顯的天氣系統接近帶來大氣環境的改變。

他表示，雖然周日到下周一有些水氣接近東南部，也僅會帶來局部短暫陣雨。西半部沿海在清晨時段有降雨機會，影響時間短暫且範圍小，大部份地區依然維持晴到多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

歐宗學說，另外要提醒，氣象局預報在下周一以前，桃園以北及嘉義以南沿海地區適逢年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間可能會有海水倒灌、局部淹水的情形發生，海邊活動也要留意潮位變化狀況。

歐宗學說，下周中後期天氣是否有變化，則要觀察有沒有新的低壓擾動發展接近帶來轉變，或者是高壓勢力增強，使得台灣附近的大氣環境更穩定，才會有進一步的天氣變化發生。