快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報摘「社會光明面報導獎」兩項大獎

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
社會光明面新聞報導獎今天揭曉，聯合報拿下兩大獎，其中，「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」作品勇奪「平面新聞報導類」特優的首獎。圖／聯合報
社會光明面新聞報導獎今天揭曉，聯合報拿下兩大獎，其中，「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」作品勇奪「平面新聞報導類」特優的首獎。圖／聯合報

社會光明面新聞報導獎昨天揭曉，聯合報拿下兩大獎，其中，「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」作品勇奪「平面新聞報導類」特優的首獎，「誰在霸占陽明山」獲佳作，將於今年九月一日記者節當天頒獎。

主辦單位台北市新聞記者公會表示，今年社會光明面報導獎共有一五九件作品報名，最後選出十三件得獎作品。平面報導獎類特優「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」，由記者鄭朝陽、王昭月、徐如宜、吳姿賢、徐白櫻、陳弘逸、蔡容喬等人，報導台積電赴高雄設廠用地從汙染整治、環評等過程衍生的爭議，包含環評面積低於中央審查標準的「巧合」、高雄市府在環評過程未迴避審查等，尤其該產業園區原本的規畫，違反前市長陳菊要設生態公園的承諾，報導抽絲剝繭，為環境正義發聲。

由記者林媛玲、林麗玉、鍾維軒、鄭朝陽等人執行的「誰在霸占陽明山」報導獲得平面類佳作，揭露一批獵地集團正以蠶食鯨吞手法收購土地，利用合法的重劃手段，意圖在陽明山造鎮牟利，恐為當地帶來交通、土石流等災難，成功阻擋一場開發浩劫。

平面類得獎作品另有中華日報「『疫』後長照－沒人看見的第一線危機系列報導」獲優等，東森新媒體ETtoday「全台『城中城』大追蹤」獲佳作。

台北市新聞記者公會理事長郭慶璋表示，這兩年受疫情及國際情勢紛擾的影響，民眾生活產生許多變數，在此不安的情況下，更需要媒體給予正確、正向的報導，希望透過舉辦報導獎，帶動善良正直的風氣，為社會注入正面光明的力量。

台積電 陽明山 環評

延伸閱讀

台積電被爆下半年6大客戶 業績主力軍不再是英特爾、輝達

南韓研究：三星要超車台積電 仍需政府積極支援

高雄拚產業轉型 8橫8縱路網增為12橫12縱

蔣尚義：台積電成功祕訣為「文化」 英特爾沒輸這麼多

相關新聞

寬3.5公尺單行道 可設路外停車場

一「位」難求是不少開車族的困擾。為紓解車位不足問題，交通部昨公告修正相關法規，放寬路幅三點五公尺以上的單行道，經地方主管...

經濟部砸2億 台灣農產前進13國促銷

中國大陸接連暫停我農漁產品進口。經濟部說，將提撥二億元經費推出「台灣食品全球ＧＯ」計畫，預定自本月起至十二月，密集於東南...

路樹養護惹議 台東、高雄加強把關

每逢防汛期，路樹養護挑戰加劇，高雄市前晚下大雨，多個行政區出現路樹傾倒，藏安全隱憂，市議員昨質詢要求重視樹木健檢。台東縣...

守護清潔員 垃圾車AI偵測上路

全國高達3萬3474名清潔隊員，肩負全台垃圾清運任務，但清收過程屢傳意外。環保署將物聯網技術跟垃圾車結合，在垃圾車裝載「...

避免風電業者打樁驚擾海豚 環保署加嚴噪音標準

為了達到2050淨零碳排路徑，再生能源占比高，其中離岸風電為政府發展重點項目，根據環保署統計，目前通過環評者有24案。

簡又新談求續：不只是生活選擇 更是國民競爭力

你對「永續」的認識有多少？台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，永續是一個圈，環境永續只是當中的一環，「社會公平、正義和經濟發展，都不能漏掉。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。