聯合報摘「社會光明面報導獎」兩項大獎

社會光明面新聞報導獎昨天揭曉，聯合報拿下兩大獎，其中，「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」作品勇奪「平面新聞報導類」特優的首獎，「誰在霸占陽明山」獲佳作，將於今年九月一日記者節當天頒獎。

主辦單位台北市新聞記者公會表示，今年社會光明面報導獎共有一五九件作品報名，最後選出十三件得獎作品。平面報導獎類特優「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」，由記者鄭朝陽、王昭月、徐如宜、吳姿賢、徐白櫻、陳弘逸、蔡容喬等人，報導台積電赴高雄設廠用地從汙染整治、環評等過程衍生的爭議，包含環評面積低於中央審查標準的「巧合」、高雄市府在環評過程未迴避審查等，尤其該產業園區原本的規畫，違反前市長陳菊要設生態公園的承諾，報導抽絲剝繭，為環境正義發聲。

由記者林媛玲、林麗玉、鍾維軒、鄭朝陽等人執行的「誰在霸占陽明山」報導獲得平面類佳作，揭露一批獵地集團正以蠶食鯨吞手法收購土地，利用合法的重劃手段，意圖在陽明山造鎮牟利，恐為當地帶來交通、土石流等災難，成功阻擋一場開發浩劫。

平面類得獎作品另有中華日報「『疫』後長照－沒人看見的第一線危機系列報導」獲優等，東森新媒體ETtoday「全台『城中城』大追蹤」獲佳作。

台北市新聞記者公會理事長郭慶璋表示，這兩年受疫情及國際情勢紛擾的影響，民眾生活產生許多變數，在此不安的情況下，更需要媒體給予正確、正向的報導，希望透過舉辦報導獎，帶動善良正直的風氣，為社會注入正面光明的力量。