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避免風電業者打樁驚擾海豚 環保署加嚴噪音標準

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
離岸風電。圖／沃旭能源提供
離岸風電。圖／沃旭能源提供

為了達到2050淨零碳排路徑，再生能源占比高，其中離岸風電為政府發展重點項目，根據環保署統計，目前通過環評者有24案。

為了通過環保署環評審查，離岸風電業者承諾會在施工過程中，減少施工噪音，將噪音控制在160分貝以下；但只要業者改善就難以開罰；為了要求業者落實環評承諾，環保署修正規範，要求要有九成五的監控數據不得超過160分貝，否則環保署將開罰30到150萬元。

根據環保署統計，現階段通過環評的離岸風電案有24案，其中有14案已取得能源局核配，目前2案營運中，施工中9案，經濟部能源局規劃114年以前會陸續完工；風電開發從新竹到嘉義，環團關心水中生物、海豚，以及鳥類的生存是否遭受影響。

沃旭能源公司代表張育智表示，離岸風電裝置大多設置在海面上，環保署會透過無人機監控，打樁船的外圍，出現同心圓浪花，是業者採用雙層氣泡幕，打樁時間長達8到12小時，搭配其他減噪措施，大多都能達到環評承諾的160分貝。

環保署環境督察總隊科長凃邑靜表示，參考了德國的標準，打樁5%不得超過160分貝，要求開發單位標準要「加嚴」，也就是說，100筆監控資料中，95筆資料不得超過160分貝，「閾值」改為「管制值」，還有一個最大噪音不得超過190分貝，也要求業者遵守規範。

根據環保署統計，督察總隊約三個月至半年前往稽查，目前開出五張違反環評承諾的罰單，最重開罰一百五十萬，開罰原因是鯨豚觀察員與觀察船數量不足而受罰。

離岸風電。圖／沃旭能源提供
離岸風電。圖／沃旭能源提供

環保署 環評 噪音

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