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兒童過動症比例上升 拖到成人難發現

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
專家指出，兒童ADHD的比例近年來有上升的趨勢，導致父母因為兒童確診ADHD，才發現自己有相同的狀況。（Photo by Tony Trần on Flickr under C.C. License）
專家指出，兒童ADHD的比例近年來有上升的趨勢，導致父母因為兒童確診ADHD，才發現自己有相同的狀況。（Photo by Tony Trần on Flickr under C.C. License）

兒童ADHD若不及早治療，導致難以發現的成人ADHD！專家指出，兒童ADHD的比例近年來有上升的趨勢，導致父母因為兒童確診ADHD，才發現自己有相同的狀況。目前成人ADHD透過藥物治療加上行為認知已經能減緩症狀，但最大的困難還是在於民眾的病識感太低。

兒童ADHD比例上升

華盛頓郵報》報導，ADHD（注意力不足過動症，又稱注意力缺失症）於1960年首次被認為是「精神障礙疾病」，而隨著時間增加美國4到17歲的兒少被診斷出患有過動症的機率，從1998年的6.1%飆升至2016年的10.2%。

此疾病的特徵是注意力難以專注、做事不考慮後果與過度活躍，目前明確的病因未明，但主流看法認為「與基因有關」。許多家庭更因為新冠疫情，不得不在家中照顧小孩，而難以集中精神的過動症孩童要在家學習，照顧的困難度更高。

Rappler》報導，澳洲過動兒協會建議的解方是，「例行形成的時間管理，如設定起床時間、表定活動內容」、「積極參與孩子的工作，並追蹤進度」與「提供孩子一個安靜且不受干擾的環境。」

演變為成人ADHD

原本幼童ADHD的常見症狀，如好動、肢體協調性差等，在歷經社會化的過程中，到了成人反而成為注意力難以集中、決策困難與容易出錯等症狀，以兒童過動症的標準就無法診斷出成人ADHD，更導致許多醫師誤判成人ADHD為其他如躁鬱症、憂鬱症等精神疾病

Stixrud Group長期關注民眾在社交、注意力或學習上的困難。該協會創始人魯德說，成年後過動症更難被診斷，而且民眾的病識感並不高。但目前因為過動症有高度遺傳性，導致許多父母在發現兒童患有過動症後，也發現自己也有相同的疾病。

近期針對成人過動症的研究顯示，藥物治療不僅能減緩過動症的症狀，還能提升認知行為治療的效能，所以目前合併藥物和認知行為治療，成為醫界治療成人過動症的共識，如果出現精神疾病與成人過動症的共病狀況，呼籲優先處理精神疾病，等待狀況緩和後，再加以針對過動症進行治療。

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