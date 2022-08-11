簡又新談求續：不只是生活選擇 更是國民競爭力

你對「永續」的認識有多少？台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，永續是一個圈，環境永續只是當中的一環，「社會公平、正義和經濟發展，都不能漏掉。」

2015年聯合國通過17項「永續發展目標」（SDGs），除了可負擔的潔淨能源、保育海洋與陸域生態以外，還包括：性別平權、終結貧窮、優質教育等。簡又新指出，聯合國推出SDGs，「代表鳴槍開跑，大家要一起做。」

今年TAISE主辦「亞太永續行動博覽會」，8月12日至8月14日一連三天，透過論壇、展覽及頒發亞太永續行動獎，向世界推廣台灣的永續成果、邀請民眾投入永續發展的行列。

簡又新表示：「仔細分析每一項永續目標，當中都能找到你和社會的關係。」為讓民眾有感於「永續發展目標」，博覽會號召中央及地方政府、非政府組織與大學、企業參展。

台灣永續能源研究基金會（TAISE），今年主辦「亞太永續行動博覽會」，8月12日至8月14日一連三天。記者蔡宗儒／攝影

簡又新說，「永續需要全民參與，今年的博覽會是Business to Consumer 。」由產官學研主講的高峰會、論壇，內容不脫食、衣、住、行、育、樂，藉此打開民眾對於永續生活的想像。

簡又新強調，永續行動不只關乎個人意願，當「淨零碳排」成為舉世目標、減碳成為新的商業價值時，高碳排國家可能因此失去競爭力，遭全球市場無情淘汰。

TAISE上週公布「2022第五屆台灣電力使用與能源轉型民意調查」，報告指出「只有3%受訪者了解淨零，多數國人不清楚淨零目標與政策。」若民眾尚無意識，政府的淨零碳排政策將受阻力。

簡又新舉例，能源有供需兩端，國民的生活用電量若不下降，縱使低碳能源的供給提升，也無法減少國家總體的排碳量；當歐盟、美國、日本陸續開徵碳關稅，高碳排可能使該國產業付出更高的成本，在跨國貿易中輸在起跑點。

TAISE自2015年來，陸續辦理永續論壇、永續競賽及永續人才培訓。記者蔡宗儒／攝影

「每個人要把自己跟社會連動在一起。」簡又新認為，作為公民，有義務了解淨零政策脈絡；若進一步了解淨零轉型的人才需求，例如碳盤查顧問、氣候變遷管理師、永續管理師等專業，更能成為企業主的搶手貨。

「亞太永續行動博覽會」以頒獎典禮揭開序幕，簡又新指出，獲頒「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」的企業，有一項共通點：因為在永續發展有優良表現，更能夠創造高利潤；「我發現紅蘿蔔比棍子好用，每個人都需要被鼓勵，需要一個朝往永續走的目標。」

「這獎項帶動的是永續的企業文化，」簡又新解釋，品牌上下游的供應商所產生的碳排放，通常是該品牌的十倍左右，「供應商沒有淨零，品牌就做不到淨零，所以大企業要帶著中小企業一起動。」

TAISE自2015年來，陸續辦理永續論壇、永續競賽及永續人才培訓。簡又新在將近上千場的活動中，感受到關心永續的人數不斷成長，「報名人數越來越踴躍，有上千人等著來上課，你大概知道，（追求）永續的氣氛是起來的。」