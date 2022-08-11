籲比照228事件 婦援會：9成民眾支持慰安婦正名列課綱

為紀念韓國第一位挺身揭發慰安婦制度的金學順女士和所有慰安婦，8月14日訂為「全球慰安婦紀念日」，婦女救援基金會在紀念日前夕舉辦記者會，呼籲政府應重視二戰時期慰安婦軍事性奴隸歷史，將台灣慰安婦議題比照二二八事件推動，放入國史館、國教署課綱、台灣史大眾書籍，並就台灣史錯誤資料進行矯正與強化女性角色，還原歷史真相。

婦援會指出，「慰安婦歷史」是台灣女性的集體傷痛記憶，當前政府和學者卻不太重視，只有在國一、高一教科書占有少數篇幅，108課綱上也只有高三歷史「性別與歷史」主題中說明欄呈現「慰安婦」，除此，坊間台灣歷史書籍甚少有提到此軍事性暴力歷史，且記錄台灣歷史的國史館也無此主題或專題歷史記載。

婦援會執行長杜瑛秋表示，為了解民眾對於「台灣慰安婦－軍事性奴隸歷史放入國史館、課綱和台灣史書籍」看法，婦援會在7月舉辦網路民調，共收到677則回應，99%填寫者知道知道台灣曾有「慰安婦」－戰時軍事性奴隸的這段歷史，但對於義務教育歷史課有沒有教到慰安婦歷史，只有46.7%回答有，不確定或沒有教的則有53.2%。

杜瑛秋說，從歷史教科書獲得慰安婦資訊的有41.4%，可見教科書仍是重要管道，而根據調查，高達9成民眾支持慰安婦歷史應列入課綱、在台灣史書籍中普及書寫，並正名為「慰安婦－軍事性奴隸」。

婦援會董事長葉德蘭表示，婦援會從1992年開始服務台籍受害者，推估台灣有近2000位被害人，可惜願意出來指證、作證的女性僅59位，婦援會搜集了不少文物，目前跟13個國家共同申請UNESCO的世界遺產，盼悲劇不會重演，過去婦援會會於814紀念日與全世界各國一樣要求日本政府道歉跟賠償，婦援會從來沒有放棄這個主張。

葉德蘭說，面向國內，婦援會則認為台灣政府跟學者都應該正視這段歷史，當時的慰安婦，也跟近日的柬埔寨事件一樣，都是被誘騙過去，這樣子的歷史應寫入教科書、寫入台灣歷史，讓所有的人不會忘記，讓它永遠不再發生。

婦援會說，阿嬤家和平與女性人權館預計於今年下半年推出「復援你的心：性暴力被害人創傷與復原」特展，也與中正紀念堂合作展出「#me too先行者特展」，並與紀州庵合作舉辦「歷史人權培訓與沙龍」，期望透過多方倡議，讓國人對自身歷史有更深切的認知。