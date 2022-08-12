大啖美食免出國！遠東百貨「韓流魅力盡在遠百」韓國展全台串聯登場
疫情期間多數民眾已經近三年沒出國，就算疫後國境陸續開放，但出國旅遊成本卻是大增不少。在家看各式話題韓劇，容易激發韓國味蕾，忍不住遙想韓國美食，現在遠東百貨把韓國美食近距離帶到你身邊。2022遠百「韓流魅力盡在遠百」韓國展即日起至9月13日在全台遠東百貨盛大開展，集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品，讓你用味道重返韓國。
「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售活動第一波即日起至8月16日，由遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心搶先開跑，第二波8月19日至8月30日由台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百接棒，讓熱度持續延燒。最後一波9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸，將韓風吹向遠百全台各據點。
韓國展必備美食首推國民美食四天王，辣炒年糕、魚板串、海苔飯捲、韓式炸雞等經典料理，各來一份經典一次滿足。吃完若想來點甜食口感平衡一下，現場也有各式口味糖餅、韓式雞蛋糕可選擇。並有多款韓系湯品方便包帶回家，在家也可輕鬆端出韓國美味蔘雞湯、明太魚部隊鍋湯。
因應中秋送禮需求，現場也有各式伴手禮系列，包括產地直送現做韓國泡菜、韓式泡麵、香蕉牛奶、柚子茶、水蜜桃蘋果茶、水梨汁、韓系燒酒等，讓消費者無須出國也能一站購足道地物產，還能大嗑韓國美食。
活動期間憑HAPPY GO卡在韓國展區消費單筆滿999元送INTAKE蒟蒻果凍飲，清涼低卡又消暑，消費滿1,800元以上送海苔酥，數量有限、送完為止。單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券。
「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售時間：8月5日至8月16日，遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心8月19日至8月30日台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮
購買優惠資訊●活動期間遠百APP會員在韓國展區消費單筆滿999元送INTAKE蒟蒻果凍飲，清涼低卡又消暑，消費滿1,800元以上送海苔酥，數量有限、送完為止。● 單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券。
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