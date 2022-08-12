大啖美食免出國！遠東百貨「韓流魅力盡在遠百」韓國展全台串聯登場

遠東百貨徐雪芳總經理(左三)、林彰豐營運長(左二)、企畫長劉志成（左一）、財務長湯治亞(右二)、超市餐飲部陳佑任協理(右一)共同站台，為「2022韓流魅力盡在遠百」韓國展揭開序幕。 圖／遠百 提供

疫情期間多數民眾已經近三年沒出國，就算疫後國境陸續開放，但出國旅遊成本卻是大增不少。在家看各式話題韓劇，容易激發韓國味蕾，忍不住遙想韓國美食，現在遠東百貨把韓國美食近距離帶到你身邊。2022遠百「韓流魅力盡在遠百」韓國展即日起至9月13日在全台遠東百貨盛大開展，集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品，讓你用味道重返韓國。

遠東百貨徐雪芳總經理嚴選多樣韓國知名美食，讓消費者不用出國也能吃到韓國道地美味。 圖／遠百 提供

「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售活動第一波即日起至8月16日，由遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心搶先開跑，第二波8月19日至8月30日由台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百接棒，讓熱度持續延燒。最後一波9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸，將韓風吹向遠百全台各據點。

遠百邀請藝人李懿(右）、開朗（左），介紹「2022韓流魅力盡在遠百」熱銷商品。 圖／遠百 提供

韓國展必備美食首推國民美食四天王，辣炒年糕、魚板串、海苔飯捲、韓式炸雞等經典料理，各來一份經典一次滿足。吃完若想來點甜食口感平衡一下，現場也有各式口味糖餅、韓式雞蛋糕可選擇。並有多款韓系湯品方便包帶回家，在家也可輕鬆端出韓國美味蔘雞湯、明太魚部隊鍋湯。

（右）新堂洞元祖辣炒魚板 原價60元/份 特價100元/2份、（中）新堂洞元祖辣炒年糕(竹北/新竹/信義A13/板大限定)、（右）金守美黃太魚魚皮餅乾 原價220元 特價185元。 圖／遠百 提供

因應中秋送禮需求，現場也有各式伴手禮系列，包括產地直送現做韓國泡菜、韓式泡麵、香蕉牛奶、柚子茶、水蜜桃蘋果茶、水梨汁、韓系燒酒等，讓消費者無須出國也能一站購足道地物產，還能大嗑韓國美食。

（左）Mom's choice水梨汁 原價800元/盒、特價1,200元/2盒、（右）水蜜桃蘋果茶（1kg/瓶）推薦價550元。 圖／遠百 提供

活動期間憑HAPPY GO卡在韓國展區消費單筆滿999元送INTAKE蒟蒻果凍飲，清涼低卡又消暑，消費滿1,800元以上送海苔酥，數量有限、送完為止。單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券。

（左）Ourhome部隊鍋湯（300kg/包）推薦價420元、（右）高麗人蔘雞粥禮盒 原價1200元 特價1000元/280g*10入/盒。 圖／遠百 提供

「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售時間：8月5日至8月16日，遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心8月19日至8月30日台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮

購買優惠資訊●活動期間遠百APP會員在韓國展區消費單筆滿999元送INTAKE蒟蒻果凍飲，清涼低卡又消暑，消費滿1,800元以上送海苔酥，數量有限、送完為止。● 單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券。

牛肉海帶湯原價180元/包 特價1000元/300g*7包/ 組。 圖／遠百 提供