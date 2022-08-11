中南部警戒 鄭明典驚見巨大對流雲「好突出好圓」

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他指出南部有一大片對流雲，「好突出、好圓」。網友紛紛回報「北高雄還沒下雨，但已經天黑黑遠方雷聲隆隆」、「小港現在打響雷，快下雨了」、「南州已下大雷雨了」、「阿蓮又聽到雷聲轟隆隆了」。

中央氣象局下午3時25分發布豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林、台南、高雄地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

氣象局針對屏東縣及恆春半島發布豪雨特報，另外有南投縣山區、雲林縣、嘉義縣山區、台南市、高雄市等5縣市為大雨特報，要嚴防大雨。