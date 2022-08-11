癌婦「困難梭菌」感染4度中斷化療 微菌叢治療助康復

困難梭菌感染是相當棘手的疾病，在微菌叢治療問世前，患者可說是束手無策，只能不斷服用抗生素，卻仍腹瀉難止。林口長庚醫院胃腸科副教授李柏賢表示，困難梭菌重症患者死亡率高達25%，如今在全台長庚已成功治療了超過100位病人，成功率高達9成，病況獲得大幅改善。

感染困難梭菌的病患會出現嚴重的腹瀉狀況，李柏賢表示，有一名52歲的女性罹患卵巢癌末期，接受化療時因感染困難梭菌，造成嚴重腹瀉，一吃就拉，無法進食，一天拉十幾二十次，甚至拉到脫水昏倒在廁所，化療更被迫中斷了4次，直到接受微菌叢治療後，當天排過一次糞水，第二天就不再腹瀉。後續繼續接受化療，困難梭菌未再復發，化療狀況穩定，腫瘤控制愈來愈好。

李柏賢說明，目前微菌叢治療，會選擇年輕大學生的糞便捐贈者，詳細調查用藥、旅遊史等等，經過50多項檢測後，在3個月內進行純化、蒐集分辨，經過離心過濾處理後，提取有效菌液，儲存在微菌銀行中，只要病患需要時，就會進行解凍，即時提供給病患，交由內視鏡治療中心進行治療。

高雄長庚胃腸科副教授蔡明釗也說，肝臟移植患者因為治療關係，用藥多有抗排斥藥物，因此困難梭菌感染機率增10倍，高雄長庚就有6位肝臟移植病人，接受了微菌叢治療，治癒率達到8成，也沒有出現其他併發症。

至於治療失敗的個案，李柏賢說，病患可能因為自體免疫疾病、或家族裡面也有帶菌者、可能反覆感染、清腸不夠乾淨也可能復發，這類病患大約佔1成，因此成攻率大約就在9成。但復發病患後續會透過超級捐贈者，提取出來非常優良的菌液，進行第二次治療，大多都會成功治療，連續兩次失敗個案少之又少。

林口長庚醫院副院長邱正洵表示，長庚的微菌中心負責製備、儲存，只要全台各地的長庚分院有病患需要，都會透過冷鏈系統送達，提供最即時性的醫療服務；目前也和澳洲的BiomeBank簽定MOU合作備忘錄，希望在台研發出口服的治療藥物，造福更多病患。