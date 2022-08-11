立陶宛交通及通訊部訪台盼海空運能合作 交通部樂觀其成

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Ms. Agne Vaiciukeviciute）率該國政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人於8月7日至11日訪問台灣，由我國駐立陶宛大使黃鈞耀陪同，拜訪行程至今日圓滿結束將返國。

交通部表示，我方與立方針對海運、空運、5G應用、智慧運輸等領域皆有交流，負責接待立陶宛訪團的交通部常務次長祁文中對雙方交通專業交流成果高度肯定，未來將就各領域陸續展開合作。

訪台期間，立方一行人與中華智慧運輸協會（ITS）進行雙邊論壇，拜會港務公司、陽明海運及華航公司並參觀台中港、高雄港建設，另外也參訪唐榮車輛製造工廠、創奕能源公司，積極尋求雙方合作機會，立方反應熱烈，並表示收穫豐富。

立陶宛訪團表示，因政治因素，立國貨櫃吞吐量大幅減少，希望台籍航商能協助增加貨櫃量並希望尋求港口及物流的投資，或引解國內廠商投資立國港口。

立方也希望台籍航商能多利用立國港口，期盼能增加航線，將立國克萊佩達港作為樞紐港，同時立國的港口擴建計畫，希望能與我國港務公司多方交流。

立陶宛有3個國際機場，於今年6月統計資料顯示，立陶宛之航空客運量復甦度在歐洲機場中排名第二，航空客運量增加391%、航空貨運量增加14%，立方盼華航評估建立台灣及立陶宛間之航空客貨運航線之可行性。

交通部說，將呼應立國邀請，將研議拜訪立國進行港口交流事宜，另就離岸風電人才培訓方面，我方將引薦相關風能訓練公司與立國交流。