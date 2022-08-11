桃機總經理但昭璧 獲頒「一等交通專業獎章」

桃園機場公司總經理但昭璧今天（11日）獲交通部頒發「一等交通專業獎章」，此為交通人的最高榮譽，以表彰其長期投入交通業務的辛勞與貢獻。交通部部長王國材表示，但昭璧總經理對機場業務嫻熟，專業認真、使命必達，任期23個月幾乎與疫情重疊，是讓他「非常放心的主管」。

交通部今天舉行部務會報，在所屬一級主管、事業單位首長的見證下，由王國材部長親自頒贈但昭璧「一等交通專業獎章」。獎章證書敘明但昭璧任職總經理期間，致力推動機場防疫工作、積極辦理機場空、陸側設施修繕及推動第三航廈相關建設，對機場工程及空運運輸貢獻良多，功績卓著。

機場公司總經理但昭璧回應，感謝部長、次長和各級長官的指導與肯定，這份榮譽歸功於機場公司全體同仁的努力，由於疫情期間機場運作沒有任何前例可循，桃園機場在所有主管及同仁齊心協力之下，日以繼夜的完成各項專案，心裡充滿光榮及成就感，他也將於8月19日退休，內心雖然百感交集，但作為國家門戶，更期盼大家持續支持鼓勵桃園機場。

機場公司說明，但昭璧總經理從事交通業務及相關行政工作33餘年，於1988年進入民航局服務後，先後任職於飛航服務總臺幫工程司、助航組科長、中正國際航空站航務組組長、桃園國際機場股份有限公司航務組組長、資深經理、副總經理等職。2020年9月22日接任機場公司總經理一職，於2022年8月19日任期屆滿。交通部依據「交通部專業獎章頒給辦法」頒給代表最高榮譽之一等交通專業獎章。