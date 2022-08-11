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一張圖看昨天南部巨大對流雲 鄭明典：好像又來了
中央氣象局已針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，並針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息。
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出昨天綠島看台灣南部的對流雲，他表示，好像又來了，昨天的對流雲非常巨大，雷電很密集，今天也要提防。
氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。大雷雨即時訊息示警區域：高雄市大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區，屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉。
網友說，「感覺會很刺激」、「現在屏東大雷雨，雷很凶」、「在我家屋頂上雷聲隆隆，我關掉電源，以免樓上電器打壞」、「已經聽到了陣陣暴雷了」。
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