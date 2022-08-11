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冷氣「結冰＋溫度亂跳」怎解？ 內行點3大原因：灰塵太多也會

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾表示自家冷氣因不明原因結凍加上溫度亂跳，並問該如何處理。 圖擷自Facebook
一位民眾表示自家冷氣因不明原因結凍加上溫度亂跳，並問該如何處理。 圖擷自Facebook

炎炎夏日吹冷氣消暑已是每家每戶的必需品，不過有網友表示，家裡的冷氣突然結冰，遙控溫度還亂跳至9度，他不知問題究竟出在哪，於是上網求解，引出不少內行網友替他分析可能原因，其中不排除「灰塵太多」也會造成類似情形。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文表示，他家的冷氣機不知為何結了一層冰，而且遙控器上顯示的溫度也經常亂跳，有次甚至整台冷氣結冰，溫度直接降到9度低溫，他無奈之餘只好上網求內行人解答。

許多網友一看到照片驚呼道，「哇靠你這是冷凍庫吧！」、「真•凍結」、「羨慕，有製冰機…」、「喝酒不用買冰塊耶」。

該文也引出不少內行人現身說明，「冷凝器風箱灰塵阻塞（出風量會減少），或是溫度控制掛點，或是噴冷媒的控制閥壞掉，冷媒外洩也不排除」、「1.冷媒不足、2.風扇掛了、3.迴風阻塞濾網太髒」、「壓縮機溫控器故障、鰭片太髒都有可能」、「應該是冷媒不夠，可能有洩漏，風扇沒轉也有可能，但是如果有風吹出來就不是」。

更有人勸他與其花錢維修，不如直接汰舊換新，「直接換一台變頻冷氣比較好」、「這種冷氣花費很高，直接買一台新的吧」、「你散熱片是不是都沒清？這個吹出來電費特別貴、「這很吃電⋯⋯3個夏天就能買一台冷氣了吧」。

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