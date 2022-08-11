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雨彈狂襲南台灣 氣象局發布6縣市豪雨大雨特報

聯合報／ 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片

（15:35更新）

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林、台南、高雄地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨：屏東縣、恆春半島。

大雨：南投縣山區、雲林縣、嘉義縣山區、台南市、高雄市。

（15:16更新）

氣象局發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

（14:50更新）

氣象局發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

（14:35更新）

氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

屏東縣 氣象局 台南

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