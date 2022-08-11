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影／生產遇「臍帶脫垂」急開刀產男嬰 妙齡母落淚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
26歲新住民阮女生產遇到「臍帶脫垂」，想到差點失去兒子，忍不住落淚感謝醫師團隊，也深刻感受到「當媽媽真的很偉大」。圖／台中慈濟醫院提供
26歲新住民阮女生產遇到「臍帶脫垂」，想到差點失去兒子，忍不住落淚感謝醫師團隊，也深刻感受到「當媽媽真的很偉大」。圖／台中慈濟醫院提供

26歲新住民阮女頭胎產子就碰上產科急中之急的「臍帶脫垂」，台中慈濟醫院婦產科正確診斷，啟動婦產科小組，半小時內剖腹取出胎兒，母子均安。阮女求孕4年喜獲麟兒，想到差點失去兒子，忍不住落淚感謝醫師團隊，也深刻感受到「當媽媽真的很偉大」。

來自越南的26歲阮女來到台灣，近4年肚皮遲遲沒有動靜，到台中慈濟醫院生殖醫學中心求診，經由試管嬰兒療程，好不容易懷孕，沒想到得來不易辛苦懷胎10月的孩子，竟碰上驚險過程，想到差點又失去孩子，忍不住掉下眼淚。

阮婦出現產兆到醫院待產，卻一直痛到隔日上午，子宮頸口還未開全，醫師查房發現產婦臉色不對，驚見胎兒心音變慢，發現胎兒窘迫，內診判斷是「臍帶脫垂」，決定緊急開刀，分秒必爭啟動團隊搶救寶寶大作戰。

婦產科小組團隊收到緊急開刀通知，麻醉科、開刀房與小兒科醫師立即完成待命，醫護同仁透過內診上抬胎兒胎頭，爭取更多空間，團隊合作下在半小時內就順利剖腹取出男嬰，重達2785公克，後續觀察住院五天，母子恢復都不錯才順利出院。

醫師鍾佩穎指出，「臍帶脫垂」盛行率千分之一到二，並不常見但卻是非常危險的產科急症，由於胎兒藉臍帶從母體吸收營養與氧氣，一旦臍帶掉落子宮頸口或陰道內臍帶脫出，造成臍帶血液循環壓迫受阻，必須及時處理，否則可能造成胎兒腦部永久傷害，甚至窒息死亡。

鍾佩穎強調，能成功搶救關鍵是快速診斷、快速反應與快速送刀，靠有經驗的產房護理師、專科護理師與團隊才能化解危機。

「第一次當媽媽，陣痛過程一邊很擔心小孩的安危，從麻醉中醒來，知道小孩平安也能親餵寶寶，才終於放下心。」阮女說，雖然剖腹產子又痛一次，但他絲毫不在意，反而更能體會「當媽媽真的很偉大」。

產婦發生「臍帶脫垂」症狀，圖為醫護團隊扶住胎頭並安撫孕婦示意圖。圖／台中慈濟醫院提供
產婦發生「臍帶脫垂」症狀，圖為醫護團隊扶住胎頭並安撫孕婦示意圖。圖／台中慈濟醫院提供

「臍帶脫垂」盛行率千分之一到二，並不常見但卻是非常危險的產科急症，造成臍帶血液循環壓迫受阻，可能造成胎兒腦部永久傷害，甚至窒息死亡。 圖／台中慈濟醫院提供
「臍帶脫垂」盛行率千分之一到二，並不常見但卻是非常危險的產科急症，造成臍帶血液循環壓迫受阻，可能造成胎兒腦部永久傷害，甚至窒息死亡。 圖／台中慈濟醫院提供

醫師 婦產科 子宮

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