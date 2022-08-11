突然「啊」一聲 七旬婦遇高齡絕症 北榮經導管置換救命

國內老年人口愈來愈多，主動脈瓣膜狹窄患者也有增加趨勢。73歲盧女士，4年前就醫發現主動脈瓣膜狹窄，但擔心手術風險及怕痛，遲遲不願治療，沒想到今年6月覺得喘不過氣，搭車就醫途中突然「啊」一聲，就停止呼吸及心跳，隨即兩眼翻白、陷入昏迷。到院後進行4分鐘心肺復甦術，才恢復心跳，隨後再進行手術救回一命。醫師表示，主動脈瓣膜狹窄可說是「高齡絕症」，當病情嚴重時，千萬不可輕忽，須盡速接受手術治療。

台北榮總心臟內科主治醫師陳嬰華表示，盧女士長期在北榮就醫，經評估決定自他院轉至北榮治療，檢查主動脈瓣膜開口僅剩0.5平方公分為嚴重狹窄，且左心室收縮射出分率僅剩27%，較正常值50至55%減少約一半，心臟功能嚴重不良。

陳嬰華說，經評估盧女士如採用傳統手術治療，死亡率高達20%以上，進而採用「經導管瓣膜植入手術」（TIVA）手術。術後第3天，盧女士心臟功能已恢復正常，術後5天檢查主動脈瓣膜開口為1.4平方公分，左心室收縮射出分率為50%。盧女士說，非常感謝北榮醫師及醫療團隊。

陳嬰華說，治療主動脈瓣膜狹窄手術分為兩類，一類是傳統開心置換瓣膜手術，此須切開胸骨約20公分，進行全身麻醉及氣管插管，且術中須讓心臟停跳，手術時間4至5小時，恢復期約2至3個月，但目前多採用「經導管瓣膜植入手術」（TIVA），患者局部麻醉即可，不須切開胸骨、不須氣管插管，術中也不須讓心臟停跳，手術時間約45至90分鐘，恢復期僅需7天。

陳嬰華說，台北榮總治療主動脈瓣膜狹窄患者中，約13%為延誤就醫，造成左心室收縮射出分率小於35%，但經TIVA手術後，其中46%病人於術後1周心臟功能即恢復正常。而針對主動脈瓣狹窄治療，台北榮總由心臟內外科、麻醉科、放射科及神經內科跨部門組成，近5年來，術後30天存活率為99%，高於世界平均值97.5%。

陳嬰華表示，北榮於2010年通過TIVA人體試驗核可，至今已完成例手術，TIVA是利用導管進入狹窄的主動脈瓣膜，隨後讓瓣膜支架自動撐開，以人工瓣膜取代原本狹窄瓣膜的功能，若是年齡超過80歲、心臟曾進行手術等高風險族群，此手術可由健保給付，不符健保給付條件者則需自費110萬元。

台北榮總心臟內科主任林彥璋說，過去一年台北榮總採TIVA治療已救了70多人，而依健保署統計，去年採用健保給付TIVA治療，全國也搶救360多人，主動脈瓣膜狹窄目前雖有藥物及手術治療，但死亡率仍十分高，提醒年長者出現胸痛、暈厥及走路氣喘吁吁的心衰竭症狀，應速就醫治療。