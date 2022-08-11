停車難 交通部修法允許3.5公尺寬單行道設路外停車場

隨著都會區高度發展，不少地方都面臨停車空間不足的問題。為解決停車問題，交通部今日公告修法，放寬「路幅3.5公尺」以上的單行道經地方主管機關認可，可設置臨時路外停車場基地，相關規範將於公告後第3天生效，也就是本周六、8月13日起上路。

交通部現行規定，提供小型車停放停車場，路幅寬度應達6公尺以上。但經地方主管機關認定無礙行車及安全者，得為5公尺以上；本次修法將再放寬，若該路段是單行道的話，經地方主管機關認定未影響行車和安全，只要路幅在3.5公尺以上就可設置臨時路外停車場。

交通部公告修正「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法」第4條，申請設置臨時路外停車場基地，臨接之道路實際寬度應符合下列規定：供機車停放者，應達三點五公尺以上；供小型車停放者，應達六公尺以上。但經地方主管機關認定無礙行車及安全者,得為五公尺以上；其屬單行道者，得為三點五公尺以上；供大型車停放者，應達十公尺以上。但經地方主管機關認定無礙行車及安全者,得為六公尺以上。

民眾申請臨時路外停車場，只要符合路幅等相關規定，檢具文件向地方主關機關提出申請，主管機關受理後就會進行審核，審核過關後就可發放設置許可。