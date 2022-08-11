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影／胰臟癌患者鄭清秀病逝 捐370萬給醫院遺愛人間

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
今年初過世的鄭清秀（中坐輪椅者）生前由醫院及友人為她舉辦告別舞會。圖／安南醫院提供
今年初過世的鄭清秀（中坐輪椅者）生前由醫院及友人為她舉辦告別舞會。圖／安南醫院提供

台南市立安南醫院今天有一場溫馨的捐贈儀式，今年初因胰臟癌過世的鄭清秀，在身後捐出370萬元，給安南醫院的安寧病房及癌症資源中心，遺愛人間希望能幫助更多需要的患者。

73歲的鄭清秀在去年10月被診斷出胰臟癌，短短3個月就過世，生前入住安南醫院安寧病房，感受到醫護親切的照顧，而她長期在台南市立醫院等地方擔任志工，自己也曾從事護理工作，深刻體會病人的無奈與痛苦，躺在病床上時，就捐出120萬元，身後由妹妹鄭倩麗，依照她的遺願，再捐250萬元。

「姐姐並不是有錢人，這些錢都是省吃儉用存下來的」鄭倩麗表示，姐姐因為有先天性心臟疾病，婚後膝下無子，丈夫多年前過世後，近年除了擔任志工，還回學校唸書，人生沒有遺憾。

鄭清秀友人任慧明表示，清秀年輕時學習國標舞，兩人因此成為朋友，到過世前，一直維持開朗積極的人生態度，大家還為她舉辦一場「告別舞會」，當時清秀雖然已經不良於行，看著大家跳舞，仍然非常開心。

安南醫院院長林聖哲上午也參加了捐贈儀式，感謝鄭清秀遺愛人間；醫院表示，將善用這筆捐款，改善癌症中心設備，幫助弱勢患者。

今年初過世的鄭清秀（中坐輪椅者）生前由醫院及友人為她舉辦告別舞會。圖／安南醫院提供
今年初過世的鄭清秀（中坐輪椅者）生前由醫院及友人為她舉辦告別舞會。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院上午舉辦病患遺族捐贈儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市立安南醫院上午舉辦病患遺族捐贈儀式。記者修瑞瑩／攝影

癌症 台南

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