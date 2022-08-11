冷氣沒多開電費卻不減反漲 台電揭「兩原因」提醒民眾注意

炎炎夏日氣溫高，許多人會選擇開冷氣降溫。台電電力粉絲團在臉書發文宣導，民眾要注意自家分離式冷氣室外機的散熱空間是否充足，否則相當耗電，還會增加額外電費，並提醒民眾，平時留意雜物堆積，避免冷氣室外機過熱。

台電宣導冷氣室外機應注意散熱，避免過熱又費電。圖擷自 台電電力粉絲團

台電宣導提及兩項重要原因，以避免冷氣室外機「中暑」：第一，散熱方向前方不要有遮蔽物。第二，周圍不要堆放物品。

文中並說明詳細原因，冷氣的運作主要是藉由冷媒在冷氣機裡循環，並把室內的熱量帶到室外，如果當室外機的散熱空間不足，室外機則會無法正常散熱，最終影響冷房效果，也相當耗電。

底下網友紛紛留言表示，「某電力公司一直叫我開28度，我都快中暑了」、「重點室外機散熱出風口的熱氣別讓它回流到進氣口」、「室外機遮陽板要距離室外機15~20公分以上」。