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藥物加放射線治療 B肝三期男有希望換肝了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨鼓勵病人不要放棄治療。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨鼓勵病人不要放棄治療。記者簡慧珍／攝影

彰化縣53歲詹姓男子罹患B肝多年卻不以為意，一個多月前覺得肚子有脹悶感，求醫竟檢查右肝長出10公分腫瘤並擴散到肝門靜脈，不適合換肝，詹男本想放棄和聽天由命，在醫師的勸說下同時接受藥物和放射線治療一個月，肝門靜脈的腫瘤幾乎消失，有希望達到符合換肝的狀況。

衛福部彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨今天表示，衛福部估計全台約180萬名B肝帶原者，這些患者應定期每半年追蹤一次，發現異狀即可早期治療，避免肝癌默默發生和擴大到晚期才發現。

宋時雨說，詹姓病人罹患B肝，因沒症狀就沒追蹤，直至一個多月前感覺肚子脹悶才檢查，發現右肝出現10公分大的腫瘤並擴散到肝門靜脈，因已侵犯肝臟大靜脈的主要分支，診斷為3B期。

詹姓病人的哥哥也罹肝癌，多年前移植肝臟，病情良好穩定，因此詹姓病人堅信自己也能透過相同手術處理肝癌，但到多家醫學中心醫師診斷，都認為就算換肝，肝門靜脈的癌細胞還是會擴散，換肝並不可行，詹姓病人始終無法進入換肝手術評估，因此萌生放棄念頭。

肝門靜脈把營養送進肝臟，是供應肝臟養分的主要命脈，肝癌細胞只要侵犯肝門靜脈就屬於第三期，容易引發肝內癌轉移及遠處器官轉移，治療上更加困難，但醫療技術持續進步，即使無法器官移植，也可透過別的醫療技術加以治療，還是有機會突破現階段困境，進入肝臟移植或腫瘤栓塞治療的階段。

宋時雨請詹姓病人不要放棄，建議先處理肝門靜脈的腫瘤，透過精準定位的呼吸調控放射線治療，也就是利用氣閥和口含吸管讓詹姓患者暫停呼氣，減少腫瘤隨著呼吸移動，患者手持按鈕，在閉氣時把放射線對準腫瘤位置，可提高放射劑量，確保每次治療都能夠準確破壞腫瘤，避免傷害正常組織。

經過1個多月15次的呼吸調控放射線治療，詹姓病人的肝門靜脈腫瘤幾乎消失了，順利地進入外科手術評估，目前正評估肝臟移植及腫瘤栓塞治療，病人心情大好，有助改善病情。

經過衛福部彰化醫院治療，詹姓男子的肝臟腫瘤10公分大（左上紅圈處）幾乎消失。圖／彰化醫院提供
經過衛福部彰化醫院治療，詹姓男子的肝臟腫瘤10公分大（左上紅圈處）幾乎消失。圖／彰化醫院提供
詹姓男子接受化療治療，肝癌病情大為改善。記者簡慧珍／攝影
詹姓男子接受化療治療，肝癌病情大為改善。記者簡慧珍／攝影
詹姓男子的肝臟腫瘤10公分大（左上紅圈處）圖／彰化醫院提供
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腫瘤 肝癌

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