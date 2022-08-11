孕婦胸悶心悸揪「心」病 健保增給付助省百萬手術費

先天性心臟病患者一生面臨多次手術，以常見的法洛氏四重症患者，幼年開刀治療後，約2至3成患者成年後需要再次開刀。

台大醫院兒童醫院心臟團隊近年引進免開刀的經心導管肺動脈瓣膜置換支架置換術，台大醫院說，效果好、傷口小、復原時間快，過去礙於手術費用昂貴，患者需自費逾百萬元。健保署已於去年12月起核准給付2款心導管置換肺動脈辦膜，期望嘉惠更多心臟疾病患者。

31歲的張小姐是法洛氏四重症患者，也是2歲兒子的媽媽，她5歲時經過手術矯正，術後沒有特別異常，直到2019年懷孕3個月時，偶爾覺得心悸、疲累，轉至心臟科經超音波、心臟核磁共振掃描檢查，才發現右心室明顯擴大，且肺動脈瓣逆流嚴重，與醫師討論，評估傳統手術風險較大，因此決定以微創心導管手術。

不過決定做心導管手術時健保尚未給付，張小姐得負擔80萬元高額手術費，雖有心臟病兒童基金會綺綺專戶協助30萬元補助費用，但剩下50萬元得想辦法自行籌錢。

張小姐說，快要進行手術前，健保正好通過給付，因此放下內心很大負擔，且手術後隔天便可下床、4天就出院，至今完成手術半年，胸悶、心悸、頭暈症狀皆消失，心臟收縮功能也恢復、心衰竭指數也下降。

除了張小姐，包括18歲的韓先生、24歲的劉小姐也都是法洛氏四重症患者，皆在健保通過給付後接受手術治療，術後恢復良好。

心臟病兒童基金會執行長、台大醫學院小兒科教授王主科表示，法洛氏四重症患者在年幼時，透過手術矯正辦膜狹窄的問題，但約2至3成法洛氏四重症患者成年後，會出現術後併發辦膜逆流的問題，造成右心室擴大，若未及時處理會導致心臟衰竭等不可逆傷害，因此必須掌握黃金時機，及時更換辦膜，植入辦膜使用年限約10年，若有必要可再次置放新辦膜。

心臟病兒童基金會副執行長、台大醫學院小兒科教授邱舜南表示，法洛氏四重症為常見嚴重性先天心臟疾病，發生率約千分之一，台大兒童醫院心臟團隊從2015年起至今執行61例手術，在健保給付前，多透過心臟病兒童基金會補助，會依個案經濟財力評估，最多可補助至8成費用。

王主科說，健保給付減輕民眾負擔，加上外科醫師手術越來越純熟，期望未來產檢發現孩子是法洛氏四重症的家長，較有意願生下來。