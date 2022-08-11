熊讚水樂園19日開幕 70米衝鋒滑水道清涼好玩又過癮

天氣炎熱，台北市政府邀請民眾一起到自來水園區玩水。台北市政府觀光傳播局今天表示，「2022台北河岸童樂會—熊讚水樂園」將於8月19日至28日熱鬧開園（8月22日休園），園區可以體驗最高的「熊讚10米天空滑水道」、最長的「熊讚70米衝鋒滑水道」，還有周末限定的精彩活動，大家可以跟著熊讚一起「歡樂一夏」。

台北市副市長黃珊珊表示，今年台北河岸童樂會延續往年「一票雙樂園」的超值享受，共推出5大戲水設施，包括：引領市民進入樂園的「熊讚時空水隧道」、刺激爆表的「熊讚10米天空滑水道」、配合地形鋪設的「熊讚70米衝鋒滑水道」，還有適合大小朋友同樂的「熊讚歡樂池」及「熊讚戲水池」等，讓市民有一個消暑的好去處。

觀傳局表示，台北自來水事業處提供場地並協辦活動，「熊讚10米天空滑水道」要克服冒險的精神勇敢隨著水流一溜而下，清涼好玩又過癮。「熊讚70米衝鋒滑水道」沿著自來水園區山坡鋪設長達70公尺充氣滑水道，從高處滑下12秒，勢必成為最夯的戲水設施。

觀傳局表示，周末限定活動有8月20日「香蕉人卡通明星見面會」，由Line貼圖香蕉人與嬌嬌蕉等卡通明星陪伴大家一起唱唱跳跳。8月27日「創意變裝大賽」孩子裝扮成心中英雄上台走秀，贏取最高2000元全聯禮券。還有趣味闖關遊戲及異國雜耍、泡泡表演及說故事姊姊帶小朋友一起瞭解自來水博物館的文化與歷史。另外，只要填寫活動問卷就可獲得小水槍。

觀傳局表示，熊讚10米天空滑水道提供周末每天3梯次、每梯次限量20名專屬攝影服務，由專業攝影師捕捉孩子們挑戰10米高滑水道時瞬間歡樂、驚奇表情，贈送紀念主題相框及專屬相片。「熊讚神攝手」活動邀請民眾拍攝園區內的點點滴滴上傳社群網站分享，即可抽熊讚布口罩及熊讚襪子等限量贈品。

觀傳局表示，台北河岸童樂會也邀請多家公館商圈店家一同響應活動，凡持門票或活動折價券至合作店家消費，即享有專屬優惠，更多活動資訊可至官網或「台北旅遊網」臉書最新消息。