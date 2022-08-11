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男子心疼妻孕期辛苦決定結紮 醫：美觀又癒合快

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
李先生分享結紮的體驗與想像中一樣棒，並鼓勵有相同困擾的男性朋友可透過結紮控制生育。圖／衛福部台北醫院提供
李先生分享結紮的體驗與想像中一樣棒，並鼓勵有相同困擾的男性朋友可透過結紮控制生育。圖／衛福部台北醫院提供

住在新北的一位李先生因為兒女眾多，加上心疼妻子在孕期很難受，克服心理障礙後，決定在七夕情人節做微創結紮手術。衛福部台北醫院泌尿科醫師林佑威指出，男性結紮會是泌尿科醫師推薦的首選方式，既美觀又可迅速癒合，也不影響原有的性功能。

李先生分享，自己曾有過一段婚姻，原本帶著女兒與家人共同生活，後來遇到現任老婆，老婆為他連續生三個男孩，自己也因為經營公司，認為取之社會就要回饋社會，因此在育幼院認養資助一名小孩，因為心疼老婆，才想做結紮手術，但在預約門診前，還是很難避免心理障礙。

李先生說，自己持續半年在網路搜尋網友心得文章與影片，最後突破心理卡關狀態的關鍵有兩點，一是台北醫院結紮手術評價很好，二是在醫院官網看到泌尿科醫師林威佑的專長等資料非常詳盡，令人安心，於是選定掛號。看診隔天就局部麻醉做結紮手術，不到半小時就順利完成，手術當天他還特別在FB發文告訴好友們他將要做結紮手術。

林佑威曾在手術中提醒夾輸精管時，較敏感的人可能會感到痛。李先生表示，他完全沒有感覺，一直到手術完成，他也迫不及待在手術後第一時間，傳LINE推薦有相同困擾的同事來找林佑威做結紮，並在FB發文分享男性結紮的感受與過程。

林威佑表示，對於避孕而言，男性結紮會是泌尿科醫師推薦的方式，優點包括成功率高、一勞永逸、不須住院也不需服用藥物、傷口小、恢復快，透過手術技巧與採用隱形刀口的方法後，不僅清楚完整止血，手術後的傷口直接隱形，既美觀又可迅速癒合，不影響原有的性功能。

林佑威也說，一般民眾最恐懼是心理壓力及術後疼痛，只要跟醫生多溝通建立信賴，手術及處理傷口過程中，細心、耐心處理，頭痛感就可降低許多。

手術 結紮

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