陸禁台灣文旦 農糧署改國內促銷、外銷日、加

台灣十大產區文旦即將於8月中旬後開始採收，預計今年產量達7萬公噸，去年台灣文旦出口中國大陸共4821公噸，但日前大陸突然宣布柑橘類暫停輸入。農糧署今表示，將提高加工量及外銷日本、加拿大等國，總量可超過出口大陸市場。

行政院農業委員會今辦理「柚見好秋 十大產區文旦預購」活動，與全家便利商店自8月10日起在4千間店舖預購販售國產文旦柚，包含鮮果及加工商品。農糧署媒合文旦十大產區農會讓民眾方便購買全台各地文旦商品。

農委會副主委黃金城表示，台灣文旦10大產區產量達7萬噸，中國近一年從水產到農產品一項項出手禁止，農委會也一項項處理，目前文旦產季到中國又出手禁止，不過台灣文旦非常優質，遇到文旦產季跟中秋節相距時間很短，在這段時間要趕緊銷出去，因此與全家便利店配合加上福和生鮮公司，創造更多元文旦市場，在短時間內與國人一同協助解決文旦產銷問題，藉國內促銷與外銷國際，台灣優質文旦何必賣給中國，賣到台灣及全世界。

農糧署長胡忠一則說，這次希望國際市場出口1000噸，因時間比較短，因此目標1000噸為主，其他的量都是在國內總共約有6萬多噸。國內分成兩部分，除整顆文旦銷售加上加工商品。台灣國內文旦預計麻豆8月15日採摘上市，中部20日、北部25日，現在預購後即可陸續按地點、時間寄貨。

他說，中國現在禁止台灣文旦，以前出口中國約2千到3千多公噸，去年產量多出口中國達4821公噸，但目前被禁止因此需轉回國內行銷，文旦加工商品去年1千公噸今年要增至5千公噸。外銷國際以香港、加拿大、日本為主要市場，預定1000公噸，因此總數遠比中國市場更多。