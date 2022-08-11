綠色餐飲指南X勤美學 「綠色私廚四手聯奏」9月登場

「勤美學」與「綠色餐飲指南」兩大綠色永續品牌9月強強聯手，特別邀請台灣餐旅界四大綠餐主廚跨界交會，激盪出4場以綠色旅行結合永續餐桌體驗為主的絕佳旅程。活動自9月6日起每周二舉行，規劃「二日體驗」及「單日餐會」兩種行程，限定4檔，即日起開放預約中。

勤美學這次獨家打造期間限定「綠色私廚四手聯奏」體驗。受邀駐村的台灣綠餐主廚，包括獲得2021綠色餐飲指南最佳主廚殊榮，並入圍2022 GDG年度大獎「TU PANG地坊餐廳」張皓福；入圍今年綠色餐飲指南最友善社區獎的「飛雀餐桌行動 Future Dining Table」謝宜澂等，共計4位主廚連番上陣。

活動結合戶外體驗、野宿露營、在地導覽、職人手作及綠色私廚，從永續食材的觀點出發，經由主題設定、挑選食材、食物體驗設計、烹煮料理以及桌邊說菜，由4大主廚分享16個不講你從不知道的祕密，顛覆你對島嶼風土的想像，成就出絕佳在地饗宴。

9月6日首先登場的是來自台中法國料理「TU PANG地坊餐廳」的張皓福主廚，他將以「北緯24度的餐桌遊樂園」為餐食設計主題，把一般菜市場常見的食材，華麗轉身成為精緻、美味的盤中藝術品，成為7道無菜單料理。他更擅長比說書還精采的「說菜」，娓娓道來從食材挑選、特色、料理法，到食器的細膩巧思。

9月13日接棒的是「飛雀餐桌行動 Future Dining Table」主廚謝宜澂（0zzy），以「雲林傳統釀造與苗栗風土的島嶼鹹甜味」為主題，帶來用全醬油的蔬食料理（蛋奶素）。謝宜澂是西螺御鼎興醬油品牌三代，與弟弟謝宜哲攜手，透過餐桌縮短人與產地間的距離，本次將在勤美學嘗試把雲林的傳統釀造，與苗栗風土物產激盪出島嶼鹹甜味。「飛雀餐桌行動」找到醬油老品牌與在地創業青年的新方向，也入圍今年綠色餐飲指南最友善社區獎。

9月20日登場的是「Enrich restaurant & café」主廚陳彥嘉（Webber），以植物性蔬食為主、不含任何會動的動物性食材，以「香辛、花朵與草葉共譜的綠色交響樂」為主題（部份餐點含蔥蒜蛋奶），創造出屬於自己綻放風格的創意料理，透過8道式無菜單料理，展現台灣在地食材的千百種可能。Enrich入圍今年綠色餐飲指南的最佳自製食材運用獎，陳彥嘉也入圍今年年度最佳主廚獎。

9月27日最末場由「法蘭的找找私廚」主廚史法蘭操刀，她融合法餐料理精神，以「義法料理與台式古早味交織的新經典」為餐食設計主題，提供8道式無菜單料理。這份菜單集結了義法料理與台式古早味，讓食材吃出新鮮、玩出趣味，證明「食農不等於樸素，它可以好吃、可愛、有趣。」