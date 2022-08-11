文旦受陸禁令衝擊大 樸實構果搶救柚農發起捐款送柚

中秋節將屆，中國大陸日前突將台灣文旦柚等柑橘類果品列入禁止輸入名單，果農急得跳腳，銷售壓力大增。花蓮是國內文旦柚生產重鎮，在地「樸實構果」攜手台灣好樣協會籌辦「搶救柚農 X 偏鄉學童台北圓夢之旅」，以捐款送文旦柚方式，協助果農行銷，所得將捐給偏鄉學童畢業旅行、學生午餐費用，以搶救2萬台斤文旦柚為目標。

「樸實構果」創辦人林昆平是花蓮玉里鎮子弟，以「取之花東，用之花東」為企業理念，有感中秋將至，花東地區許多柚農辛勤已久，正準備採收之際，突然遭逢鉅變，為協助柚農緩解銷售壓力，結合財團法人台灣好樣社會關懷協會，發起這項公益活動。

他說，這次選定的柚農是玉里鎮東豐地區一位單親爸爸陳錦輝，陳爸爸一邊照顧3個孩子，一邊忙於農事栽種文旦柚、稻米、水果等，文旦柚都是種了60年的老欉，因為品質好，往年都被掃貨出口，這次突然遭全面砍單，滿山滿谷的柚子不知如何是好，經到果園現勘，決定協助銷售；另外東豐柚農品牌阿嬤的健康農園文旦柚，也列入採購對象。

「搶救柚農 X 偏鄉學童台北圓夢之旅」，只要捐款800元（含運費）即贈送文旦柚禮盒一箱，每箱10斤，約12至14顆文旦柚，捐款扣除農友、物流成本，將由台灣好樣統籌運用於下年度花東小學畢旅經費，以及補助嘉義阿里山學童學生午餐費用，捐款都會開立收據。