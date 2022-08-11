我農漁產品頻遭陸禁 農委會：水果銷陸上半年僅2.4％

中國大陸接連暫停我農漁產品進口，農委會今天在行政院報告「台灣農漁產品遭中國大陸暫時禁止進口之因應措施」指出，我國自去年11月起迄今，已經3度在世界貿易組織（WTO）提出特定貿易關切；針對近日農漁產品遭陸暫停進口，已推出農遊券3.0活動，預計可帶動相關農產品消費達5億元。

面對中國大陸暫停我國部分農漁產品進口，農委會表示，已積極開拓外銷多元市場，以生鮮水果為例，銷中國大陸比例，已從過去最高84.4%降至去年的41.4%，今年上半年更大幅降至2.4%，改變以往對中國大陸市場的高度依賴。

中國大陸自去年3月起先後暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品進口。

農委會表示，之前針對鳳梨、釋迦、石斑魚等品項暫停輸中，執行產銷調節等相關因應措施，已取得顯著成果。

對於中國大陸再度暫停我國柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚輸入，農委會表示，將積極與地方政府、農漁民團體，以及加工與外銷業者共同合作，由「外銷、內銷、加工」等三個面向採取各項因應措施，以確保產地價格與農漁民收益。

針對近日部分企業輸中註冊作業受阻，行政院已及時啟動跨部會合作機制，由衛福部、經濟部、農委會等相關單位協力，輔導業者完成輸中企業註冊補件作業，並積極拓展外銷新市場，以維護我農產食品產銷順暢。

至於在國內方面，除了強化行銷與多元加工利用外，去年農委會辦理農遊券2.0活動，帶動國人消費優質國產農漁產品，總計創造農產業整體產值約70.7億元，相關農漁及休閒等產業部門皆因農遊券帶動農漁村消費，而給予正面評價。

另外，為降低近日部分農漁產品受到中國大陸暫停進口的可能影響，農委會第一時間再度推出農遊券3.0活動，預計可帶動相關農產品消費達5億元，期盼各界齊心面對中國大陸無理禁令，共同支持國產農漁產品。

農委會表示，針對中國大陸不顧國際慣例與貿易規範，對台灣部分農漁產品採取暫停進口禁令，我國自去年11月起迄今，已經3度在世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出特定貿易關切，並持續透過兩岸協議平台溝通，惟始終未獲中方善意回應。該會將持續利用WTO相關機制要求與中方協商，且不排除訴諸爭端解決，以維護我國權益。