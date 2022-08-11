快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我農漁產品頻遭陸禁 農委會：水果銷陸上半年僅2.4％

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
石斑魚。本報資料照片
石斑魚。本報資料照片

中國大陸接連暫停我農漁產品進口，農委會今天在行政院報告「台灣農漁產品遭中國大陸暫時禁止進口之因應措施」指出，我國自去年11月起迄今，已經3度在世界貿易組織（WTO）提出特定貿易關切；針對近日農漁產品遭陸暫停進口，已推出農遊券3.0活動，預計可帶動相關農產品消費達5億元。

面對中國大陸暫停我國部分農漁產品進口，農委會表示，已積極開拓外銷多元市場，以生鮮水果為例，銷中國大陸比例，已從過去最高84.4%降至去年的41.4%，今年上半年更大幅降至2.4%，改變以往對中國大陸市場的高度依賴。

中國大陸自去年3月起先後暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品進口。

農委會表示，之前針對鳳梨、釋迦、石斑魚等品項暫停輸中，執行產銷調節等相關因應措施，已取得顯著成果。

對於中國大陸再度暫停我國柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚輸入，農委會表示，將積極與地方政府、農漁民團體，以及加工與外銷業者共同合作，由「外銷、內銷、加工」等三個面向採取各項因應措施，以確保產地價格與農漁民收益。

針對近日部分企業輸中註冊作業受阻，行政院已及時啟動跨部會合作機制，由衛福部、經濟部、農委會等相關單位協力，輔導業者完成輸中企業註冊補件作業，並積極拓展外銷新市場，以維護我農產食品產銷順暢。

至於在國內方面，除了強化行銷與多元加工利用外，去年農委會辦理農遊券2.0活動，帶動國人消費優質國產農漁產品，總計創造農產業整體產值約70.7億元，相關農漁及休閒等產業部門皆因農遊券帶動農漁村消費，而給予正面評價。

另外，為降低近日部分農漁產品受到中國大陸暫停進口的可能影響，農委會第一時間再度推出農遊券3.0活動，預計可帶動相關農產品消費達5億元，期盼各界齊心面對中國大陸無理禁令，共同支持國產農漁產品。

農委會表示，針對中國大陸不顧國際慣例與貿易規範，對台灣部分農漁產品採取暫停進口禁令，我國自去年11月起迄今，已經3度在世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出特定貿易關切，並持續透過兩岸協議平台溝通，惟始終未獲中方善意回應。該會將持續利用WTO相關機制要求與中方協商，且不排除訴諸爭端解決，以維護我國權益。

農委會 WTO

延伸閱讀

農委會主委陳吉仲訪金門釋利多 允諾優先補助青農

農委會主委陳吉仲蒞金拜會 研議高粱契作3年3000公頃

【即時短評】大陸禁運令後 賣農產只能靠「愛台灣」？

農委會成立「兩岸農產專線」 一周七天都可撥打

相關新聞

寬3.5公尺單行道 可設路外停車場

一「位」難求是不少開車族的困擾。為紓解車位不足問題，交通部昨公告修正相關法規，放寬路幅三點五公尺以上的單行道，經地方主管...

經濟部砸2億 台灣農產前進13國促銷

中國大陸接連暫停我農漁產品進口。經濟部說，將提撥二億元經費推出「台灣食品全球ＧＯ」計畫，預定自本月起至十二月，密集於東南...

路樹養護惹議 台東、高雄加強把關

每逢防汛期，路樹養護挑戰加劇，高雄市前晚下大雨，多個行政區出現路樹傾倒，藏安全隱憂，市議員昨質詢要求重視樹木健檢。台東縣...

守護清潔員 垃圾車AI偵測上路

全國高達3萬3474名清潔隊員，肩負全台垃圾清運任務，但清收過程屢傳意外。環保署將物聯網技術跟垃圾車結合，在垃圾車裝載「...

避免風電業者打樁驚擾海豚 環保署加嚴噪音標準

為了達到2050淨零碳排路徑，再生能源占比高，其中離岸風電為政府發展重點項目，根據環保署統計，目前通過環評者有24案。

簡又新談求續：不只是生活選擇 更是國民競爭力

你對「永續」的認識有多少？台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，永續是一個圈，環境永續只是當中的一環，「社會公平、正義和經濟發展，都不能漏掉。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。