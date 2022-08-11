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8個鏡頭零死角 未來垃圾車行控中心監控護清潔隊安全

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署推智慧垃圾車，由行控中心監控，搭配車上8個鏡頭，讓行車零死角，保護清潔隊員安全。記者彭宣雅／攝影
環保署推智慧垃圾車，由行控中心監控，搭配車上8個鏡頭，讓行車零死角，保護清潔隊員安全。記者彭宣雅／攝影

全國有3萬3474名清潔隊員，肩負著全台垃圾清潔任務，過去清潔隊員在垃圾清運過程中，常會發生意外事故，為了降低意外事故發生，保障清潔隊員的工作安全，環保署將物聯網技術跟垃圾車結合，在垃圾車搭載「盲區偵測裝置」，結合車內外鏡頭與駕駛安全輔助系統，在後車斗導入AI偵測，可以主動辨識清潔人員的位置，提升垃圾車的整體安全。

根據環保署統計，過去10年清潔人員工殤職災有47件，其中，上下班事故有25件（53.2%），非上下班交通事故12件（25.2%），墜落、滾落及其他有10件；平均每年清潔人員領取傷病給付、失能給付、以及死亡給付者，每年平均有63.5人。

環保署環境督察總隊科長林坤樟表示，未來垃圾車的管理將以高鐵行控中心管理的概念，引進大數據，垃圾車行進過程若有意外，過去要電話回報，現在透過行控中心監控，可第一時間調配處理，包括路線有沒有偏離形成、走錯路線，駕駛是否疲勞駕駛等等狀況，行控中心都會知道。

林坤璋說，為了避免垃圾車行車過程死角，車上前後裝了8個鏡頭，不僅可以保護清潔隊員的安全，同時，不少長輩會帶著小朋友倒垃圾，有死角、盲點，都可以透過鏡頭監控，減少意外發生。

他表示，全台的清運車輛監控平台今年已與桃園市及新竹市環保局合作，推動約320台清運車輛做為示範，將全球定位系統 （GPS）資訊傳輸標準化，讓管理者在監控平台可直接掌握車輛即時位置及行駛狀態，未來將納入更多縣市的環保車輛，甚至將資料開放為Open Data，落實全國環保清運車輛數位化管理，保障清潔隊員的安全。

智能化清潔車監控系統。圖／環保署提供
智能化清潔車監控系統。圖／環保署提供
智能化清潔車監控系統。圖／環保署提供
智能化清潔車監控系統。圖／環保署提供

環保署推智慧垃圾車，由行控中心監控，搭配車上8個鏡頭，讓行車零死角，保護清潔隊員安全。記者彭宣雅／攝影
環保署推智慧垃圾車，由行控中心監控，搭配車上8個鏡頭，讓行車零死角，保護清潔隊員安全。記者彭宣雅／攝影

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