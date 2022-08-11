他遭30噸鋼板砸中 耕莘醫院「馬拉松手術」救回右腳

李姓男子是吊車助手，今年2月在新店龜山橋工地，不慎遭未掛穩的三十公噸鋼板砸中右腳，腳掌骨全部骨折，腳皮更連同腳趾皮肉分離，起初有截肢疑慮，但經過耕莘醫院整形外科團隊多次手術，奇蹟似的讓右腳恢復走路能力，李先生至今頻頻不敢相信。

耕莘醫院表示，29歲的李先生不幸遭重物砸中右腳，造成1、2、3、4、5腳掌骨全部骨折以及全腳腳皮連同腳趾皮肉分離，如此嚴重的工安意外需要截肢的機率很高，但病人很年輕，想盡辦法不讓他失去這隻腳。

耕莘醫院說，因為李先生的整隻腳皮肉都沒了，為了讓他日後能行走，必須選用夠大片、夠厚又耐磨的皮肉進行顯微移植手術，評估後選用大腿的皮肉連同血管，一起移植至腳掌。

耕莘醫院整形外科主任李秉侖指出，因為血管很細，必須使用顯微鏡才能將血管縫合，歷經12小時、中途靜脈一度堵塞，差點就要放棄，最後不得不換一條靜脈接合，才順利完成手術，奇蹟似的讓右腳恢復行走功能。